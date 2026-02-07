Başkan Caner, Yağış Bölgelerinde İnceleme Yaptı

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, yağış ve fırtınadan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kentte iki gün aralıklarla etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle, Ataköy Mahallesi'nde olumsuzluklar yaşandı.

Belediye ekipleriyle hasarları yerinde tespit eden Caner, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yaşanan sorunları dinledi.

Caner, vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda çözüm odaklı istişarelerde bulundu.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek amacıyla saha çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.