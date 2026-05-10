Başkan Canpolat’tan Anneler Günü mesajı: Anneler toplumun en kıymetli değeridir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Canpolat’tan Anneler Günü mesajı: Anneler toplumun en kıymetli değeridir

Başkan Canpolat’tan Anneler Günü mesajı: Anneler toplumun en kıymetli değeridir
10.05.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında annelerin sevgi, fedakarlık ve merhametin en güçlü temsilcisi olduğunu vurguladı. Başkan Canpolat, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin toplumun temel yapı taşı olduğuna dikkat çekti. Hayatın her anında evlatlarının yanında olan annelerin büyük fedakarlıklarla nesiller yetiştirdiğini ifade eden Canpolat, annelerin sevgisi, duası ve özverisinin güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu belirtti.

“ANNELER FEDAKARLIĞIN VE MERHAMETİN EN GÜZEL TEMSİLCİSİDİR”

Başkan Mehmet Canpolat mesajında, annelerin sadece aile yapısında değil toplumun geleceğinin şekillenmesinde de çok önemli bir role sahip olduğunu ifade etti. Bir çocuğun ilk eğitimini ailesinden aldığını, ilk öğretmeninin ise anne olduğunu belirten Canpolat, ahlaklı, vicdan sahibi ve erdemli bireylerin yetişmesinde annelerin büyük emeği bulunduğunu söyledi.

Canpolat, annelerin karşılıksız sevgisi ve sabrının toplumun en güçlü değerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Onların sevgisi, duası ve özverisi güçlü bir toplumun ve sağlam bir geleceğin temelini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı. Annelerin hayat boyu saygı ve sevgiyle anılması gerektiğini belirten Başkan Canpolat, annelere verilen değerin yalnızca bir günle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

“ANNELERİMİZE LAYIK OLMAK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ”

Mesajında Peygamber Efendimizin “Cennet annelerin ayakları altındadır” hadis-i şerifini hatırlatan Başkan Canpolat, annelerin toplumdaki yerinin ve değerinin çok özel olduğunu ifade etti. Hayat boyunca annelerin emeğine layık olmaya çalışmanın en büyük sorumluluklardan biri olduğunu kaydeden Canpolat, annelerin her zaman sevgi ve hürmetle anılması gerektiğini söyledi.

Başkan Mehmet Canpolat, mesajının sonunda başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam temennisinde bulundu.

Haber: Mehmet Güngördü

Haliliye Belediyesi, Yerel Haberler, Anneler Günü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Anneler Günü Başkan Canpolat’tan Anneler Günü mesajı: Anneler toplumun en kıymetli değeridir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
Selahattin Baki’den Aziz Yıldırım iddialarına cevap Selahattin Baki'den Aziz Yıldırım iddialarına cevap
Görülmemiş olay Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar Görülmemiş olay! Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar
Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti

18:54
El Clasico’ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal’dan istediği şeyi açıkladı
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı
18:26
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi
18:14
Beşiktaş’ın orta sahasına 81 milyon Euro’luk yıldız
Beşiktaş'ın orta sahasına 81 milyon Euro'luk yıldız
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:45
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 18:58:25. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Canpolat’tan Anneler Günü mesajı: Anneler toplumun en kıymetli değeridir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.