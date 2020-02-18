Başkan Çatal, "Zamanı gelince Bozkurt'u tekrar MHP ile buluşturacağız" - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Çatal, 'Zamanı gelince Bozkurt'u tekrar MHP ile buluşturacağız' - Son Dakika

Başkan Çatal, "Zamanı gelince Bozkurt'u tekrar MHP ile buluşturacağız"

6 saat önce

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, zamanı gelince Bozkurt ilçesini tekrar MHP ile buluşturacaklarına inandığını söyledi.

Başkan Çatal,

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, zamanı gelince Bozkurt ilçesini tekrar MHP ile buluşturacaklarına inandığını söyledi.


MHP Kastamonu İl Başkanlığı tarafından Bozkurt ilçesinde düzenlenen istişare toplantısına katılan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, konuşmasında şunları kaydetti: "Bozkurtlular, zannetmeyin ki Belediye başkanınız yok, karşınızda 7 tane Belediye Başkanınız var. Bu emanete de sahip çıkın! 7 tane koç gibi biz haramzade değiliz biz haram yemeyiz elhamdülillah biz Beytullah olarak bakıyoruz. Sizin belediye başkanınız var. Biz buraya sizin yanınızda olmaya geldik, sorunlarınızı dinlemeye geldik, elimizden ne gelirse onu yapmaya geldik."


"Ülkücü, ülkücünün kardeşidir" diyen Başkan Çatal, "Biz, Taşköprü olarak bunu çok yaşadık. Seçim yaptıktan sonra unutulduk gittik. Bu seçimde savaş verdik bir şeyler kazanmaya çalıştık seçim bitti parti bizi unuttu dedik ama biz bunu yapmayacağız söz verdik. Emanetimize sahip çıkacağız zamanı gelince de bu belediyeyi geri almayı bileceğiz. Sizden rica ediyorum ne güzel bir birlik beraberliğimiz var. Ülkücü ülkücünün kardeşidir. En kötü gününüzde yanınızdayız. Kötü gün dostu her zaman dosttur. İyi günde herkes dost. Biz sizi kötü gün dostu olarak gördük iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızdayız. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.


Bozkurt Belediyesi Havuzlu Bahçe Tesislerinde gerçekleştirilen istişare toplantısına Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, Çatalzeytin Belediye Bakanı Ahmet Demir, Tosya İlçe Başkanı Volkan Kavaklıgil, Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Bozkurt İlçe Başkanı Müjdat Kalkan ile muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU

Abdullah Çatal, Kastamonu, Taşköprü, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçeli ne demek istedi? MHP liderinin İYİ Parti'deki istifalarla ilgili söylediği sözler Ankara'nın gündemine oturdu
Abdullah Gül'ün "Gezi ile gurur duyuyorum" sözlerine Beştepe'den yanıt geldi Kalın, Abdullah Gül'ün yaptığı görüşme açıklamasına tepki gösterdi: Sözleri gerçeklikle bağdaşmıyor TBMM Genel Kurulu'na Gezi Parkı davasındaki beraat kararları damga vurdu

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:09:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çatal, "Zamanı gelince Bozkurt'u tekrar MHP ile buluşturacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]