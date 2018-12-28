Son Dakika Haberleri: Başkan Çelik'e Muhtarlardan Teşekkür

Başkan Çelik'e Muhtarlardan Teşekkür

1 saat önce

Kayseri Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Burul ve bazı mahallelerin muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Başkan Çelik'e Muhtarlardan Teşekkür, System.String[]
Kayseri Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Burul ve bazı mahallelerin muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik'e hizmetleri nedeniyle teşekkür eden muhtarlar, Başkan Çelik'in samimiyetini Kayseri halkının bildiğini dile getirdi.

Kayseri Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Burul ve bazı mahallelerin muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile bir süre görüştüler. Başkan Çelik'i Gevher Nesibe Mahalle Muhtarı Abit Keykubat da ziyaret etti. Keykubat, yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Mustafa Çelik'e teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Çelik'in muhtarlara gösterdiği yakınlığa dikkat çeken Gevher Nesibe Mahallesi Muhtarı Abit Keykubat, "Muhtarlara yakın olan, dertlerini dinleyen, samimi bir Başkandınız. Muhtarlarla arkadaş gibiydiniz. Sizden sonra gelecek başkanlardan da bunu bekliyoruz. Sizden hiçbir zaman kibir görmedik. Çok mütevazıydınız. Kayseri halkı da bunu biliyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmaların uyum içinde sürdürüleceğine yönelik temennisini dile getirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:25 Kaynak: İHA

Gevher Nesibe, Mustafa Çelik, Kayseri, Güncel
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