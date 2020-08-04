Başkan Cemil Deveci'den pandemi emekçilerine teşekkür belgesi - Son Dakika

Başkan Cemil Deveci'den pandemi emekçilerine teşekkür belgesi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, korona virüs salgını ile mücadele ve ardından başlayan yeni normalleşme dönemlerinde halk sağlığı için tam zamanlı mesai yapan belediye emekçilerine teşekkür belgesi verdi.

Başkan Cemil Deveci'den pandemi emekçilerine teşekkür belgesi, System.String[]

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, korona virüs salgını ile mücadele ve ardından başlayan yeni normalleşme dönemlerinde halk sağlığı için tam zamanlı mesai yapan belediye emekçilerine teşekkür belgesi verdi. Emekçilere seslenen Başkan Deveci, "Sizin ne iş yaptığınızı, ne kadar riske girdiğinizi, toplumun sağlığını korumak için kendi sağlığınızı riske attığınızı biz biliyoruz" dedi.

Dünya ile birlikte Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını sonrasında acil durum eylem planını devreye alarak Samsun'da yoğun mücadele yürüten Atakum Belediyesi'nin emekçileri teşekkür belgelerini törenle aldı. Atakum Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törene, pandemi dönemi süresince belediyenin farklı birimlerinde emek veren çalışanlar katıldı. Yeni normalleşme dönemi önlemleri altında sınırlı sayıda emekçinin katılımı ile yapılan törende konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının ardından en büyük riski alan hizmet grubunun belediye çalışanları olduğunu hatırlattı. Tüm belediye emekçilerine teşekkür eden Başkan Deveci, virüsle ve etkileri ile mücadele çalışmalarının sona ermediğini, Atakum Belediyesi'nin sosyal dayanışma projelerinin devam edeceğini söyledi. Emekçilere teşekkür belgelerini tek tek veren Başkan Deveci, törende bulunamayan çalışma arkadaşlarının her birinin emeklerinin de ayrı ayrı çok kıymetli olduğunu belirtti.

"Hayatınızı riske atarak görev yaptınız"

Pandemi döneminde sahada görev yapan Atakum Belediyesi emekçilerinin çok önemli bir görev yaptığına dikkat çeken Başkan Deveci, "Bizim de dünyanın da alışkın olmadığı, bilmediği bir süreç yaşıyoruz. Her birimizin hayatı ayrı ayrı tehlikede. Bu risk hala devam ediyor. Sağlık çalışanlarından sonra belediye çalışanlarının bu süreçteki görevi hem hissedilir ölçüde önemli hem de riskli. Belediye çalışanlarının normal koşullarda görevi halkı memnun etmek. Bir de üstüne böyle sağlık sorunları ortaya çıktığında toplumun sağlığını güvence altına almak belediye çalışanlarına ek bir görev yüklüyor. Bu süreçte sorumluluk alarak, hayatını riske atarak toplum sağlığı için çalışan arkadaşlarımıza ne kadar önemli bir görev yaptıklarını hissettirmemiz gerekiyor. Yapmış olduğumuz belgelendirme o anlama geliyor. 'Sizin ne iş yaptığınızı, ne kadar riske girdiğinizi, toplumun sağlığını korumak için kendi sağlığınızı riske attığınızı biz biliyoruz' anlamını taşıyor bu belgeler. Böyle kabul etmenizi istiyorum. Bunu Türkiye kamuoyu da Samsun kamuoyu da böyle bilsin istiyorum" diye konuştu.

"Sosyal dayanışma projemiz devam edecek"

Atakum Belediyesi'nin sosyal dayanışma çalışmalarının devam edeceğinin altını çizen Başkan Cemil Deveci, "Virüs sürecinin devam edeceği öngörülüyor. Önümüzdeki günler belki daha zor geçecek. Türkiye'nin ekonomik zorlukları var. Onun için bizim sosyal dayanışma projemiz devam edecek. Evlerin içinde yaşanan sıkıntıları biz hissediyor, biliyor ve çözüm üretmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçinizde hem gönüllüler hem de belediyenin sosyal alanlarında çalışan arkadaşlarımız var. Bugüne kadar uyum içinde geldiniz. Bundan sonra da aynı şekilde görevinizin başında olacağınıza inanıyorum. Çünkü biz insana, sağlığa, kente hizmet ediyoruz. Kutsal bir görev yapıyoruz. Bunun karşılığı ne maaş, ne belge, ne aferin, ne de sırtını sıvazlama. Bunun bir karşılığı yok" ifadelerini kullandı.

Atakum Belediyesi pandemi döneminde hummalı çalıştı

Korona virüsle mücadele döneminde Atakum Belediyesi'nin emekçileri ilçede yoğun bir mesai yürüttü. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan hijyen timi, kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmaları ile salgına karşı etkin mücadelede bulundu. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin Samsunlu hayırseverlere yaptığı dayanışma çağrısının ardından belediyeye ulaştırılan gıda yardımları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince pandemi döneminde işsiz, aşsız kalan Atakumlulara ulaştırıldı. Evlerinden çıkamayan dezavantajlı bireylerin alışverişleri, belediye ekiplerince yapıldı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar yerleri ve gıda üretimi yapan iş yerlerinde denetim çalışmalarını eksiksiz sürdürdü. Yurttaşların işlemlerini belediyeye gelmeden halledebilmeleri için e-belediye hizmetlerinin sayısı artırıldı. Atakum Belediyesi Kültür Evleri'nde görev alan kadın emekçiler, gönüllü olarak kurdukları üretim bandı ile çok sayıda maske üretimi yaptı. Gönüllü psikologlar ile oluşturulan danışma hattı, evde kaldıkları dönemde zorluk yaşayan Atakumlulara psikolojik destek sağladı. Süreci evlerinde geçirenler için hazırlanan evde spor videoları ile yurttaşların zinde kalmasına destek olundu.

Sevimli dostlar yalnız kalmadı

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de ıssız kalan sokaklarda yaşayan sevimli dostların aç kalmaması için Atakumlularla birlikte örnek bir dayanışma yürüttü. Yeni normalleşme döneminin başlaması ile birlikte ilçedeki tüm kuaför, sürücü kursu, kreş, anaokulları dezenfekte edildi. Camilerin yeniden ibadete açıldığı dönemde tüm ibadethanelerden dezenfeksiyon çalışmaları yürütüldü. Yeni normalleşme dönemi tedbirleri altında gerçekleştirilen LGS ve YKS öncesinde tüm sınav merkezlerinde özel solüsyonlarla dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Sınavlara katılan öğrencilere maske ve su dağıtıldı. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle törenlerin yapılamadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı'nda oluşturulan gezici kutlama ekipleri ile Atakumlulara pencere ve balkonlarında bayram coşkusu yaşadı. Billboardlar aracılığıyla yurttaşlara pandemi sürecine yönelik uyarılar yapıldı. Kurban Bayramı'nda yurttaşların canlı hayvan pazarlarına gitmemesi için sanal ortamda E-Kurban Pazarı kuruldu. Atakumluların kurban ibadetlerini yerine getirebilecekleri 11 farklı noktadaki kurban kesim alanları dijital harita haline getirildi. - SAMSUN

Cemil Deveci, Koronavirüs, Türkiye, Atakum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 03:09

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Cemil Deveci'den pandemi emekçilerine teşekkür belgesi - Son Dakika
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