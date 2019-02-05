Başkan Çerçioğlu, "Karacasu'ya 5 Yılda 51 Milyon Liralık Yatırım Yaptık"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı'nın seçim bürosunun açılışına katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı'nın seçim bürosunun açılışına katıldı. Karacasulu vatandaşlar coşkuyla karşıladıkları Başkan Çerçioğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.



Açılış töreninde CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır'ın ve CHP Karacasu İlçe Başkanı Mesut Büyükgümüş'ün yanı sıra İYİ Parti ilçe yönetimi de tam kadro destek verdi. İYİ Parti'den Ali Küpelioğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Karacasu İlçe Başkanı Aydın Güvendi ve İYİ Parti Karacasu İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Güvendi ilçe yönetimiyle birlikte açılışa katıldı.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri Başkan Çerçioğlu, açılışta bir konuşma yapıp, Büyükşehir Belediyesi'nin Karacasu'ya 5 yılda 51 milyon liralık yatırım yaptığını hatırlattı. Karacasu'nun her mahallesine ulaşıp vatandaşların bütün taleplerini yerine getirdiklerini belirten Başkan Çerçioğlu "Karacasu'ya önümüzdeki dönemde de bu yatırımlarımız aynen devam edecek" diye konuştu.



Başkan Çerçioğlu ve Büyükyapıcı, beraberlerindeki heyetle birlikte seçim ofisinin açılışını yapıp vatandaşlarla sohbet etti. - AYDIN

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