Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin, amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi
Son Dakika Spor Haber

Başkan Çetin, amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi

9 dakika önce

Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcularıyla bir araya geldi.

Başkan Çetin, amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi, System.String[]
Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcularıyla bir araya geldi.

Erciş Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Çetin, amatör spor kulüpleri ve sporcuların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Gençlerin spora teşvik edilmesi ve spor kulüplerinin geleceği konusunda istişarelerin yapıldığı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan buluşmada konuşan Çetin, "Erciş Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine elimizdeki imkanlar dahilinde destek olmaya gayret gösteriyoruz. Sportif faaliyetlerde asıl amacımız gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutup onlara hobiler kazandırabilmektir. Bu da her türlü spor branşında ya da değişik etkinliklerle olabilir. Bu kapsamda Erciş Belediyesi olarak 5 yıllık bir strateji programı hazırlıyoruz. Önceliğimiz tesisleşme olacak, daha sonra plaj futbolu, voleybol, basketbol ve kadın futbol takımlarının oluşturulması için bir komisyon oluşturup çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Toplantıya katılan kulüp yöneticileri ve sporcuklar ise, Başkan Çetin'e spora ve sporcuya destekleri nedeniyle teşekkürlerini ilettiler. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:09 Kaynak: İHA
Bekir Yıldız, Van, Erciş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç'tan taraftara kötü haber: Zamlar geri alınmayacak Babel'den kafa karıştıran paylaşım Comolli teklifi yapıp masadan kalktı! Max Kruse'nin menajeri İstanbul'a geliyor Sürpriz başvuru! Hikmet Karaman parkeye, Ergin Ataman yeşil sahalara

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:18:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin, amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]