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Başkan Çiftçi, başarılı karatecileri ağırladı - Son Dakika

Başkan Çiftçi, başarılı karatecileri ağırladı

28.07.2021 09:59
Başkan Çiftçi, başarılı karatecileri ağırladı, System.String[]

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü karate sporcularını ağırladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü karate sporcularını ağırladı.

Şanlıurfa'dan iki Türkiye ikinciliği ile dönen Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü karate sporcuları, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'yi ziyaret etti. Genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Bünyamin Çiftçi, "Göreve geldiğimiz andan itibaren Çayırova Eğitim Spor Kulübünü daha da aktif hale getirelim istedik. Karate de bizim daha aktif hale getirmek istediğimiz bir branştı. Hocamızın da katkılarıyla üst üste madalyalar geliyor. Özellikle yaklaşık 1900 sporcunun arasında bu başarıyı elde etmek hakikaten bize gurur verdi, mutlu olduk. Desteğimiz sonuna kadar sürecek. Siz yeter ki başarılı olun. Batıkan'da inşallah Finlandiya'da bizi en iyi şekilde temsil edecek, bütün dualarımız Batıkan'la. Özhan'da inşallah Dünya Gençlik Ligi'nde başarılı olacak" dedi.

"Verdiğiniz mücadele hep aklımızdaydı"

Türkiye 2'incisi olan ve Dünya Gençlik Kupası Karate Şampiyonasında milli takıma girmeye hak kazanan Özhan Gökbulak, "Çayırova Belediyesi Eğitim ve spor kulübü sporcuları olarak ben ve arkadaşlarım sizin desteğiniz ile Şanlıurfa'ya gittik. Verdiğiniz destek ve Çayırova'da sporun gelişmesi için verdiğiniz mücadele hep aklımızdaydı. Türkiye 2'ncisi oldum ve eylül ayındaki Dünya Gençlik Kupası Karate Şampiyonasında milli takıma girmeye hak kazandım. Sizin desteğiniz olmasaydı bunu başaramazdık. Kardeşim Batıkan ise 63 kiloda tüm rakiplerini yenerek Avrupa Karate Şampiyonası'nda, Ülkemizi Finlandiya'da temsil etmeye hak kazandı. Kendisi 20 günlük milli takım kampında. Şahsım ve arkadaşlarım adına spora ve Çayırova gençlerine verdiğiniz desteklerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Hedeflerimizi büyüttünüz" ifadelerini kullandı.

"Bizim için hayaldi, gerçek oldu"

Başarılı sporcuların antrenörü Hazım Özdemir ise "Şanlıurfa'da 58 ilin ve yaklaşık 1900 sporcunun katıldığı şampiyonada sizin bize verdiğiniz desteklerle orada başarılı olmak için çok uğraştık. Futbol tabiriyle konuşmak gerekirse UEFA kupasına katılma hakkı almak istedik ama bunun da üstüne çıkarak şampiyonlar ligine katılma hakkı aldık diyebilirim. Özhan kardeşimiz 17 Eylül'deki Dünya Gençlik Liginde milli olma hakkı kazandı, aynı şekilde kardeşi Batıkan'da. Avrupa Şampiyonası bizim için hayaldi sizin desteğinizle 2-3 yıl öncesinden bu hayalimiz gerçek oldu" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Başkan Çiftçi, başarılı karatecileri ağırladı
Başkan Çiftçi, başarılı karatecileri ağırladı
Başkan Çiftçi, başarılı karatecileri ağırladı

Bünyamin Çiftçi, Şanlıurfa, Çayırova, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Çiftçi, başarılı karatecileri ağırladı - Son Dakika Spor


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