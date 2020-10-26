Başkan Çolakbayrakdar'dan park atağı - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar'dan park atağı

26.10.2020 11:54
Başkan Çolakbayrakdar'dan park atağı, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için yeni yapılacak olan park alanlarında incelemelerde bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için yeni yapılacak olan park alanlarında incelemelerde bulundu. 2020 yılı içerisinde yeni parklar yaparak, park sayısını 366'ya yükselttiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için yeni ve farklı parklar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Geleceğin teminatı çocuklara daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde saha çalışması gerçekleştirdi. "Kocasinan'ın dört bir yanında parklar yapıyoruz. Yaptığımız parklarla Kocasinan'ı yeşile bürünmüş bir ilçe haline getiriyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, ilçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırarak, vatandaşların hoş vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırdıklarına dikkat çekerek, "Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı ya revize ediyoruz ya da mahallelere yeni park alanları kazandırıyoruz. Yapılan her bir çalışma daha güzel bir Kocasinan içindir." dedi. Yeşil alanlara, parklara, çocuk oyun ve spor gruplarına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'da park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Mahallelerimize çocuk ve yetişkinlerin vakit geçirebilecekleri renkli alanlar yapıyoruz. Geleceği umut dolu çocuklarımızın parklarda özgürce oyunlarını oynayacakları, hayallerini yeşertecekleri ve gönüllerince eğlenecekleri konforlu bir ortam sunuyoruz. Parklarımızı ailelerin çocukları ile birlikte gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz." diye konuştu.

İncelemeler sırasında çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, "Amacımız; yenilediğimiz ve yeni yaptığımız parklarda, 7'den 70'e herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır." diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar'dan park atağı
Başkan Çolakbayrakdar'dan park atağı
Başkan Çolakbayrakdar'dan park atağı
Başkan Çolakbayrakdar'dan park atağı

Ahmet Yesevi Mahallesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar'dan park atağı - Son Dakika

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