Kayseri'de ilkokul ve anaokulu temeli atıldı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi tarafından inşa edilecek olan ilkokul ve anaokulu için temel atma töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uğurevler Mahallesi'nde yapılacak olan 24 derslikli ilkokul ve 4 derslikli anaokulunun temel atma törenine Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı.

Çolakbayrakdar, törende, kentsel dönüşümle bölgenin ihtiyacı olan yol, park, yeşil alan ve okul gibi sosyal donatıların yapılacağını belirtti.

Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan okulun temelini attıklarını hatırlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz. Özellikle sosyal donatılar, okul, çevre düzenlemesi gibi çalışmaları hazırlayıp, hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Temelini attığımız okulun inşaatını önümüzdeki yıl tamamlayarak, yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getireceğiz. 24 derslikli bu okulumuzun içerisinde aynı zamanda 4 derslikli anaokulu bulunacak. Hem anaokulu hem ilkokuluyla bölgenin ihtiyacı olan okul ihtiyacını karşılamış olacağız."