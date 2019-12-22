Yeni Kocasinan'a değer katacak vizyon projelerin başında gelen Seyrani Kentsel Dönüşüm alanının 7.etabında yapımı devam eden konutların kura çekimi gerçekleştirildi. 8. Noter huzurunda kurayla evlerinin yerlerini belirleyen hak sahipleri, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a mutluluklarını dile getirerek, dua ettiler. Başkan Çolakbayrakdar ise Kocasinan Belediyesi'nin yürüttüğü Kentsel Dönüşüm Projelerinin mutluluğa dönüştüğünü söyledi.



Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine katılan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, "Geleceğimizin teminatı yavrularımız için tüm sosyal donatılarının yer aldığı daha güzel bir yaşam alanı inşa ediyoruz." dedi.



Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Seyrani Mahallesi'nde 400 bin metrekare alan içerisinde kentsel dönüşüm yapıldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümün 62 bloktan oluştuğunu ifade ederek, "7.etapta olduğu gibi diğer hak sahipleri de anlaşmalarını yapınca hızlı bir şekilde inşaatlarımız başlar. Bizler de Kayseri'ye yakışır yepyeni yaşam alanlarını yaparız. Bizim gayretimiz, yarınlarımızın güvencesi çocuklarımız için; uygun çevre şartları olan, okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi gibi tüm sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda yeni bir yaşam alanı kurmaktır. İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7'den 70'e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde mutlu mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı hissedebilecekleri Kocasinan'ı kurmak için çalışıyoruz. Şimdiden hak sahiplerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve daha konforlu bir yaşam diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki; Kocasinan, kentsel dönüşüm projeleri tamamlandığında yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile Kayseri'nin yeni yüzü haline gelecek ve Türkiye'ye örnek olacak." diye konuştu.



Hak sahiplerine, Seyrani Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında hazırlanan videonun izlettirilmesinin ardından kura çekimi gerçekleştirildi. Çekilişe katılan vatandaşların heyecanlı ve mutlu oldukları gözlendi.



Yeni evlerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Başkan Çolakbayrakdar'a dualar ederek, teşekkür etti. - KAYSERİ