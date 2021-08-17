Başkan Demir: "Roman vatandaşlar için büyük bir mahalle kurmayı hedefliyoruz" - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Millet Bahçesi'nde Roman vatandaşlarla buluştu. Başkan Demir, Roman vatandaşlar için büyük bir mahalle kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen istişare toplantısında Yavuz Selim ve 200 Evler Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, sıkıntılarını anlattı. Yaşam zorlukları, istihdam ve eğitim gibi sorunları hakkında bilgi veren Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Ömer Gezginci ve 200 Evler Mahallesi Muhtarı Erdoğan Desteci, Başkan Demir'den destek istedi.

İlçenin Yavuz Selim ve 200 Evler Mahallelerindeki vatandaşların tüm sorunlarını bildiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sorunları çözmek için bir araya geldiklerini belirtti. Roman vatandaşların gelecekle ilgili istikbali noktasında önemli bir vizyon proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Başkan Demir, yaşam sıkıntılarını ortadan kaldırmak için büyük bir mahalle kuracaklarını açıkladı.

"Mükemmel büyük bir mahalle kurmayı hedefliyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Roman vatandaşlarımızı kalben seviyoruz. Her bir yavrumuzun gelecek istikbali noktasında katkı sağlamak istiyoruz. Öncelikle yaşam koşullarınızı iyileştirmemiz lazım. Nüfusunuz artıyor. Genişleme imkanı yok. 2 bin 640 nüfus var. Bunun için de mülkiyet haklarınızla birlikte kalıcı ve alt yapısıyla mükemmel büyük bir mahalle kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Yer arayışı içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, "İstikbali daha parlak, 'ne olacağız' kaygısı taşımayacağınız bir dokuya, kültür, örf ve adetlerini yaşatabileceğiniz, mutlu olacağınız bir mahalle için de yer arayışındayız. Öyle bir mahalle kuralım ki dünyaya örnek olsun" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'la görüştüklerini söyleyen Başkan Demir, "Bakanlarımızla bu konuyu konuştuk. Gerekli destekleri verecekler. Çeşitli yerler var. Yeni yerleşim yerlerinde alt yapısı ve planlaması daha sağlam oluyor. Yeni yeri birlikte değerlendireceğiz. Yavuz Selim'deki Roman vatandaşlarımız mülkiyet sahibi. Ama onlar da rahat değil. Çünkü plansız bir yapılaşma söz konusu. Orada da kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Süreç için biraz sabır istiyoruz. İsabetli bir yer seçip bir daha taşınmamanız noktasında hata yapmamamız lazım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN