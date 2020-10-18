Başkan Demirtaş: "Muhtarlar halk ile devlet kurumları arasında bir köprüdür" - Son Dakika

Başkan Demirtaş: "Muhtarlar halk ile devlet kurumları arasında bir köprüdür"

18.10.2020 13:40
Başkan Demirtaş:

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Muhtarlarımız hedef ve hizmetlerimizi sağlıklı bir şekilde ulaştırma noktasında sorumlu oldukları yerleri iyi tanıyan ve bilen kişiler ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören bir yapıdır" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Muhtarlarımız hedef ve hizmetlerimizi sağlıklı bir şekilde ulaştırma noktasında sorumlu oldukları yerleri iyi tanıyan ve bilen kişiler ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören bir yapıdır" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle konuşan Başkan Demirtaş, "Geçmişi 1829 yılına dayanan muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır. Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar. Muhtarlarımız, mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Muhtarlarımız bizim gücümüze güç katan bu güçle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma noktasında devletin en küçük parçası olan kurumdur. Dolayısıyla, halkımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Mahalli idarelerin daha da güçlenmesinin nişanesi olacağını umut ettiğim 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: Muhtarlar halk ile devlet kurumları arasında bir köprüdür
Başkan Demirtaş: Muhtarlar halk ile devlet kurumları arasında bir köprüdür

Necattin Demirtaş, İlkadım, Muhtar, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Demirtaş: 'Muhtarlar halk ile devlet kurumları arasında bir köprüdür' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Galatasaray, ocak ayında Falcao ile yollarını ayıracak Galatasaray, ocak ayında Falcao ile yollarını ayıracak         
12:48
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı         
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti         
02:59
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
21:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı         
14:40
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 13:49:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Demirtaş: "Muhtarlar halk ile devlet kurumları arasında bir köprüdür" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei