Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest - Son Dakika

Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest

20.03.2021 17:32

Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest Vatani görevlerini tamamlayan Mehmetçiklere ücretsiz ulaşım imkanı İlkadım Belediyesi, ilçede vatani görevi tamamlayarak evlerine dönecek olan kınalı kuzulara ücretsiz ulaşım desteği sağladı.

Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest

Vatani görevlerini tamamlayan Mehmetçiklere ücretsiz ulaşım imkanı

SAMSUN - İlkadım Belediyesi, ilçede vatani görevi tamamlayarak evlerine dönecek olan kınalı kuzulara ücretsiz ulaşım desteği sağladı.

İlkadım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Samsun Sahra Sıhhiye Eğitim Merkez Komutanlığı bağlı General Şükrü Naili Gökberk Kışlası'nda vatani görevlerini tamamlayan 250 er ve erbaşın havalimanına ulaşım için tüm otobüsleri seferber etti.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatı sonrası sabahın erken saatlerinden General Şükrü Naili Gökberk Kışlası'na giriş yapan İlkadım Belediyesi hizmet otobüslerini askerler sevinçle karşıladı. Korona virüs tedbirlerin harfiyen uygulayarak araçlara binen Mehmetçikler kışla çıkışı asker selamı ile yola çıktı. Hiçbir aksaklık yaşanmadan Samsun- Çarşamba Havalimanı gelen kınalı kuzular kendilerini götüren belediye personeline ve Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür etti.

"Üzerimize düşen görevi layıkıyla yapanlardan olduk"

Mehmetçiklere evlerine gitme noktasında ücretsiz ulaşım imkanı sunmanın mutluluğunun yanı sıra üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmanın haklı sevincini yaşadığını dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım sınırları içinde yer alan General Şükrü Naili Gökberk Kışlası'nda görevlerini tamamlayarak evlerine dönmek için hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için askerlik görevlerini yerine getiren askerlerimize ücretsiz ulaşım imkanı sunduk. Evlerine kavuşma özlemi ile yola çıkan kınalı yavrularımızın burunları bile kanamadan annelerine, babalarına ve ailelerine kavuşmaları dileğimi sunarak, genç kardeşimizin heyecanını bizler de yürekten paylaşıyoruz. Allah, sağlıcakla dönmeyi nasip etsin. Allah, bütün Mehmetçiklerimize güç versin" dedi.

Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest
Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest
Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest
Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest
Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest

İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Demirtaş'tan Mehmetçiklere jest - Son Dakika


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