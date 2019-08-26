Başkan Dinçer'den "Malazgirt" mesajı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dinçer, mesajında, Malazgirt Meydan Muharebesinin tarihi kahramanlık ve zaferlerle dolu Türk Milletinin şanlı tahinde bir kırılma noktası niteliğinde olduğunu belirtti.

Bu zaferin Türk Milletine Anadolu'nun kapılarını açtığını ve bu toprakları bize yurt kıldığını vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Zafer, Anadolu'nun yeniden imar edilmesi ve İslamiyet'in bu coğrafyada yaygınlaşmasına vesile olmuştur. Yaşadığımız bu topraklardaki güven duygusu, bağımsızlık tutkusu ve farklı etnik kimliklerden oluşan milletimizin her bir parçasına karşı beslenen barış ve hoşgörünün temelleri Malazgirt Zaferi ile birlikte atılmıştır.

Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferinin yıl dönümünde büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Malazgirt'te atılan kardeşlik tohumlarımızın daha da güçlenmesi temenni ediyorum."