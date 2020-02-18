Başkan Dölekli, Üğümü Mahallesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Dölekli, Üğümü Mahallesini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Dölekli, Üğümü Mahallesini ziyaret etti

7 saat önce

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, mahalle ziyaretleri kapsamında Üğümü mahallesi sakinlerini ziyaret etti.

Başkan Dölekli, Üğümü Mahallesini ziyaret etti, System.String[]

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, mahalle ziyaretleri kapsamında Üğümü mahallesi sakinlerini ziyaret etti.


Üğümü Mahallesi muhtarı ve köy sakinleri tarafından karşılanan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, vatandaşlarla sohbet etti. Pasinler Belediyesinin projelerinin konuşulduğu ziyarette Başkan Ahmet Dölekli köy sakinlerine bir isteklerinin olup olmadığı sordu. Mahalle oturma evinde gerçekleşen ziyarete mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyarette Pasinler Belediyesi çalışmaları konuşuldu. Mahalle sakinleri ile çay içip sohbet eden Başkan Dölekli, mahalle sakinlerinin önerilerini dinledi. Ziyaretinde Belediye çalışmaları hakkında da bilgiler veren Dölekli, göstermiş oldukları ilgi ve alaka için mahalle sakinlerine teşekkür etti.


Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "Gerçekleştirmiş olduğu mahalle ziyaretleri ile ilgili açıklamasında göreve başladığımız tarihten itibaren gerek ilçe merkezimizde gerekse de köyden mahalleye dönüşen mahallelerimizde sık sık vatandaşlarımızla bir araya gelip sohbet ediyoruz. Pasinler Belediyesi olarak yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımızı Pasinler halkının tamamının yararlanabileceği şekilde tasarlıyoruz. Bu sebepten ötürü belediyemiz sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımızın da düşünceleri, fikirleri bizler için çok önemli. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada halkımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri ağırlayan değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Ahmet Dölekli, Pasinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
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