Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç: "Kayseri Üniversitesi, Yeni Ama Tecrübe Dolu"

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç: "Kayseri Üniversitesi, Yeni Ama Tecrübe Dolu"

42 dakika önce

Kayseri Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üniversitelerin; öğrencileri, akademisyenleri ve araştırmaları ile şehirlere ayrı bir vizyon ve misyon kazandırdığını söyledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç:
Kayseri Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üniversitelerin; öğrencileri, akademisyenleri ve araştırmaları ile şehirlere ayrı bir vizyon ve misyon kazandırdığını söyledi.

1970'lerde 25 civarında olan üniversite sayısının bugün 200'e yükseldiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin yeni kurulan Kayseri Üniversitesi ile 4 üniversiteye ev sahipliğini yaptığını belirtti. Kayseri Üniversitesinin yeni kurulmasına karşın tecrübe dolu öğretim elemanları bulunduğunu, çünkü yine bu şehrin alt yapısından filizlenen bir üniversite olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç; "Bugün Kayseri Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelerek sohbet ettik. Şehir dışından gelenler bizim turizm elçilerimiz. Kayseri de öğretim gören üniversiteliler şanslı çünkü hayırsever, misafirperver ve gençler ile tahsil yapanları seven bir şehirde okuyorlar. Kayserililerde şanslı çünkü üniversiteler şehrin nimetlerinden yararlanıyorlar. Yerel yönetimlerle üniversitelerin birlikte hareket etmesinin şehirlerin kalkınmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Üniversiteler, şehrin kalkınmasında ve gelişmesinde lokomotif görevi üstlenen kurumların başında gelmektedir. Yerel yönetici olarak üniversitelerimizle birlikte şehrimizin gelişmesi ve güzelleşmesi adına projeler üretmek, işbirliği ve fikir alış verişinde bulunmak bize de önemli katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle üniversitelerimizdeki değerli bilim adamlarının görüş ve önerilerine her zaman açık olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Kayseri Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler Kayseri Belediye Modeli hizmetlerinden son derece memnun olduklarını her sabah temiz bir çevre de güne başladıklarını belirterek, Başkan Memduh Büyükkılıç ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:31 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat Saadet Partisi Adayı, Seçmen Yerine Ağaçlara Konuştu Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı

Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:13:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç: "Kayseri Üniversitesi, Yeni Ama Tecrübe Dolu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]