Başkan Dündar'dan 91 yaşındaki Zeynep Teyze'ye bahçesinde anlamlı ziyaret

-Başkan 91 yaşındaki Zeynep Nine'nin elini öptü gönlünü aldı...Ürünlerini dilediğince satacak

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar:

-"Zeynep Teyze'miz ürünlerini dilediğince satacak"

Başkan Dündar, açılışı için gün sayılan Tahtakale Çarşısı'nı da ziyaret ederek esnafla sohbet etti, sosyal medyada algı operasyonu yapıldığını ifade etti

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçtiğimiz günlerde Tahtakale Meydanı'nda zabıta ekiplerince ürünleri kaldırılan 91 yaşındaki Zeynep Karabıyık'ı Uludağ'ın eteklerindeki Yiğitali Köyü'ndeki bahçesinde ziyaret ederek elini öptü, gönlünü aldı. Dündar, "Zeynep Teyze'miz ürünlerini dilediğince satacak. Biz Hal ya da Pazardan alınan ürünlerin orada satılmasına karşıyız" dedi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta başında Tahtakale Meydanı'nda vatandaşların rahat yürüyebilmesi adına kaldırım işgallerine karşı uygulama yaptı. Meydanda hem yaya hem de araç trafiği yoğunluğu yaşanmasından dolayı saat 13.00'e kadar satış yapmalarına izin verilen üreticiler, defalarca uyarılmasına rağmen satışlarına devam etti. Bunun üzerine zabıta ekipleri, kaldırımların işgaline karşı harekete geçti.



"Zeynep Teyze istediği zaman ürünlerini satabilecek"

Ürünleri toplananlardan birisi de 91 yaşındaki Zeynep Karabıyık'dı. Bu görüntüler cep telefonuyla çekilip sosyal medyada yayınlanarak Osmangazi Belediyesi'ne karşı bir algı operasyonu yapılmak istendi. Gerçeği yansıtmamasına rağmen Osmangazi Belediyesi'nin yaşlı teyzeyi mağdur ettiği algısı oluşturulmak amaçlandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Zeynep Karabıyık'ı ceviz topladığı Yiğitali Mahallesi'ndeki bahçesinde ziyaret etti. Yaşlı teyze ile bahçede oturan Başkan Dündar, bundan sonra Zeynep teyzenin istediği zaman gidip Tahtakale Meydanı'nda ürünlerini satabileceğini söyledi.



"Pazardan alınan ürünlerin orada satılmasına karşıyız"

Tahtakale Çarşısı'nın dağ yöresindeki köylerde üretim yapan vatandaşların ürünlerini sattığı bir nokta olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, "Bizler Tahtakale Çarşısı ve Meydanı'nda dağ köylerindeki üreticilerimizin yetiştirdikleri ürünlerini satmasını istiyoruz. Fakat görüyoruz ki bazı kişiler pazardan aldıkları ürünleri köyde yetiştirilmiş gibi oraya götürerek satıyor. Biz bu durumu engellemek istiyoruz. Zeynep Teyzemizin tezgahına kimse dokunamaz. Yetiştirdikleri ürünleri her zaman orada satacaktır. Çünkü teyzemiz kendi ürününü toplayarak orada satıyor. Bizlerin ve vatandaşın da istediği bu. Dağ yöresinde yetiştirilen ürünlerin orada satılması. Biz Zeynep Teyzemizi bu konuda destekliyoruz. Bundan sonra da onu oradan kimse kaldıramaz. Çarşımızın o noktasını köylü üreticilerimiz için daha da güzel hale getireceğiz. Zeynep teyzemiz orasının bereketi. Herkese de Allah O'nun gibi alın teriyle parasını kazananlardan yapsın" dedi.

Öte yandan Başkan Dündar, sabah saatlerinde de restorasyonu tamamlanan ve açılışı için gün sayan Tahtakale Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

Başkan Dündar, ""Önceki gün burada yapılan bir algı operasyonudur. Burada bir hizmet yapıldı. Bunun önünü kimse kesemez. Bunu biz yaptık, kim kazanıyor esnaf kazanıyor buraya gelen kazanıyor. Uludağ köylerindeki üreticiler kazanıyor. Pazardan kimse girmesin buraya, siz kazanın bizim amacımız budur. Burası bu bölge, dağ bölgesinin insanındır. Şehirdeki vatandaşların gelip ticaret yaptığı bir nokta. Burası daha güzel olacak. Ama şimdi biri gelip bozacak. Kimse bu haberi söylemiyor. Bunu biz kendimize yapmadık ki. Buraya girmeye korkuyorduk biz. Şimdi size düşen buraya sahip çıkmak. Biri gelecek burada kafasına göre diyecek ki, başka bir şey uydurup yapılan hizmeti gölge düşürecek. Yapamaz arkadaş .Bursa'nın sahibi var. En yakın sürede buranında açılışını yapacağız. Açılışla birlikte tüm Türkiye bunu görsün" dedi.

Artık telefonla çekim yapanların kameraman ve gazeteci olduğunu vurgulayan Dündar, " Artık sizin işi zorluğu kalmadı arkadaşlar. Şimdi herkes bir şey çekiyor kendine göre pazarlıyor" diyerek sözlerine son verdi.