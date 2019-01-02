Son Dakika Haberleri: Başkan Dursun Ay İnşaatçılarla Bir Araya Geldi

Başkan Dursun Ay İnşaatçılarla Bir Araya Geldi

2 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Düzce'de inşaat yapan müteahhit firma sahipleri ve yapı denetim yetkilileri ile toplantı yaptı.

Başkan Dursun Ay İnşaatçılarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Düzce'de inşaat yapan müteahhit firma sahipleri ve yapı denetim yetkilileri ile toplantı yaptı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Düzce'de faaliyet gösteren inşaatçılarla bir araya geldi. İmar Barışı yasası kapsamında vatandaş, müteahhit ve yapı denetim firmaları arasında yaşanan karışıklık ve anlaşmazlık nedeniyle yaşanan olumsuzlukların konuşulduğu toplantıda Başkan Ay vatandaşların imar barışından faydalanarak eksik olan belgelerini tamamlama konusunda yapı denetim ve müteahhitlerin anlayışlı davranması gerektiğini belirtti. Her kurumun kendi sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Ay "Vatandaşların taleplerinde bizi ilgilendiren kısmı titizlikle yerine getirmek için çalışıyoruz. Aynı hassasiyet ve fedakarlığı sizlerden de bekliyoruz. Devletimizin vatandaşlarımıza tanıdığı bu haktan herkesin yararlanmasını diliyoruz. Belediyemiz ile ilgili problem yaşayan işlemlerini yürütemeyen varsa lütfen söylesin gerekeni yapalım. Ancak sizler de vatandaşları mağdur etmeyin. Bu geçişin huzur içinde yapılmasını sağlayalım" ifadelerini kullandı.

Yapı denetim ve müteahhit firma yetkilileri de uzun zamandır yaşanan aksamaların çözüme kavuşması adına yapılan toplantının çok faydalı olduğunu dile getirdi. Katılımcıların Başkan Dursun Ay'a teşekkür etmesi ile toplantı sona erdi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:40 Kaynak: İHA

Mustafa Dursun, Düzce, Güncel
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