Başkan Dursun'dan Ağrı'ya ziyaret

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Ağrı'ya ziyaret gerçekleştirdi. Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret eden Başkan Dursun, cami açılışına da katıldı.



Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi Ağrılılar Derneği Başkanı ve Meclis Üyesi Umut Öztürk ile beraberindeki heyet hafta sonu Ağrı'ya ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Dursun ve beraberindeki heyet ilk olarak Ağrı Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Heyetin ikinci durağı ise Ağrı Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret eden Başkan Dursun, "Ağrı'daki başarılı çalışmalarıyla göz dolduran kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Savcı Sayan'ı makamında ziyaret ettik. İlgi ve alakası için değerli başkanımıza şükranlarımızı sunarız" dedi.



Beraberindeki heyet esnaf ziyareti gerçekleştirdi



Ziyaretlerin ardından Başkan Dursun, AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'nda teşkilatla buluştu. Başkan Dursun, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yapılan ilk il danışma meclisi toplantısına da katıldı. Toplantının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindeki heyet esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Vatandaşla bol bol sohbet eden Başkan Dursun, esnafın çay ikramını da geri çevirmedi. Başkan Dursun, iş adamı Şinasi Ünsal tarafından yaptırılan cami ve taziye evinin açılış törenine de katıldı. Başkan Dursun yaptığı konuşmada, eserleri Ağrı'ya kazandıran hayırsever iş adamına teşekkür etti. - İSTANBUL