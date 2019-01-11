Başkan Duymuş, Karakol Komutanu Şafak ile Bir Araya Geldi
16 dakika önce
Bilecik'in Vezirhan Belde Jandarma Karakol Komutanı Sabri Şafak, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u makamında ziyaret etti.
Bilecik
'in Vezirhan
Belde Jandarma
Karakol Komutanı Sabri Şafak, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u makamında ziyaret etti.
Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Duymuş, "Vezirhan Jandarma Karakol Komutanımız Sabri Şafak'ın bizleri ziyarette bulundukları için çok teşekkür ederim. Kendileriye istişarelerde bulunduk. Beldemizin güvenliği için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:30 Kaynak: İHA
Talihsiz Adam, "Kocam Evde Yok" Mesajıyla Gittiği Evde Kabusu Yaşadı
Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor
Didem Soydan, Takipçisinin Cinsel Organlı Göndermesine Sinirlendi