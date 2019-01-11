Son Dakika Haberleri: Başkan Duymuş, Karakol Komutanu Şafak ile Bir Araya Geldi

Başkan Duymuş, Karakol Komutanu Şafak ile Bir Araya Geldi

16 dakika önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Jandarma Karakol Komutanı Sabri Şafak, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u makamında ziyaret etti.

Başkan Duymuş, Karakol Komutanu Şafak ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Jandarma Karakol Komutanı Sabri Şafak, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u makamında ziyaret etti.

Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Duymuş, "Vezirhan Jandarma Karakol Komutanımız Sabri Şafak'ın bizleri ziyarette bulundukları için çok teşekkür ederim. Kendileriye istişarelerde bulunduk. Beldemizin güvenliği için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

Yaşam
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