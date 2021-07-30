Başkan Ekicioğlu, YKS'ye giren öğrencilere Kırşehir'i tercih etmeleri çağrısında bulundu - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından öğrencilere Kırşehir'i tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, YKS sonuçlarının tüm öğrencilere ve velilerine hayırlı olmasını, öğrencilerin tercihleriyle başarı dolu bir eğitim hayatı görmelerini temenni ettiğini bildirdi.

Öğrencilerin eğitimde marka kent olan Kırşehir'i gerek coğrafi yapısından, barınma olanakları açısından, gerekse de sosyokültürel açıdan öğrenci dostu bir şehir olarak tercih etmeleri gerektiğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"İkametgahını Kırşehir'e taşıyan öğrencilerimize eğitim-öğretim süresi boyunca Belediye Halk Otobüslerinde kullanılmak üzere tek seferde yükledikleri 50 biniş ücret karşılığında, 6 ay geçerli 150 biniş hakkı yüklenmesi 01/10/2020 tarihli Belediye Meclis Kararıyla belirlendi. Kırşehir Belediyesi olarak üniversite hayatınız boyunca kültür, sanat, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>spor gibi alanlarda her zaman sizlerin yanında olacağız. Bu nedenle de sizleri tarih ve kültür şehri Kırşehir'imizde karşılıyor alacağız. Ekonomi ve ahlak felsefesinin uç verdiği Ahi Evran-ı Veli, bundan yüzyıllar öncesinden gökbilimlerini araştırmalarıyla öne çıkan Cacabey ile Türkçemize verdiği önemi yine yüzyıllar öncesinden dillendiren Aşık Paşa ve Bozlak denince ülkede ve dünyada adından söz ettiren büyük ozanlarımız Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş ile Anadolu'nun ortasında olan Kırşehir'imizi tercih eden öğrencilerimize verecekleri katkıdan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum."