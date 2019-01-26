Başkan Epcim'den 4 Ayrı Mahalleye Ziyaret

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan adayı gösterilen Cüneyt Epcim; Kaya, Özkan, Kurt ve Turan ailelerini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan adayı gösterilen Cüneyt Epcim; Kaya, Özkan, Kurt ve Turan ailelerini ziyaret etti.



Başkan Epcim, Hakkari'de yapılan hizmetler ve yeni yapılacak projelerle ilgili halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Her gün değişik mahalleleri ziyaret ederek evlere konuk olan Başkan Epcim, yeni dönem projeleri hakkında halka detaylı bilgiler veriyor. Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, 2018 genel seçimi milletvekili aday adayı, belediye başkan aday adayı olan Cüneyt Özbek ve beraberindeki partililer kentin değişik mahallelerdeki evlere konuk oldular. Başkan Epcim ve beraberindekiler Yeni Mahalle sakinlerinden H.Kadir Kayan ailesi, Tahir Özkan ailesi, Pehlivan Mahallesinde ikamet eden Sait Kurt ve Dağgöl Mahallesi sakinlerinden Hazal Türan ailesi ve komşuları ile bir araya geldiler. Başkan Epcim, belediyenin yeni dönem projeleri hakkında bilgi vererek vatandaşların önerilerini aldı. Başkan Epcim'in anlattığı projelerin Hakkari değişim ve dönüşümü için mükemmel projeler olduğunu belirten vatandaşlar, bu projelerin hayata geçirilmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, kendisine destek verecekleri sözünü verdiler.



Aileler Başkan Epcim ve beraberindekiler ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. - HAKKARİ

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