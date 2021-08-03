Başkan Ergün, İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü ağırladı - Son Dakika

Yeni belediye hizmet binasının Manisa'ya hayırlı olmasını dileyen Müftü Soykök, Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Yeni belediye hizmet binasının Manisa'ya hayırlı olmasını dileyen Soykök, Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyareti nedeniyle İl Müftüsü Soykök'e teşekkür eden Başkan Ergün de, Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyaret sonunda İl Müftüsü Mustafa Soykök, Başkan Cengiz Ergün'e Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından hazırlanan 'Kur'an'dan Sanata' adlı kitabı hediye etti. Başkan Ergün de konuğuna Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ve 38 akademisyenin çalışmalarıyla hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı 4 ciltlik eseri armağan etti. Eserin Manisa'nın yakın tarihine ışık tutan önemli bir çalışma olduğuna vurgu yapan Başkan Ergün, emeği geçenlere bir kez daha teşekkür etti.