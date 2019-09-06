Başkan Ergün Manisa'nın Kurtuluşunu kutladı

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi:

"Mondros Mütarekesi ile birlikte işgalciler, yurdumuzun dört bir yanına asker çıkararak vatanımızı işgal etmiş, milletimizin namusuna, ekmeğine ve vatanına göz dikmiştir. İşte bu ahval ve şerait içerisinde büyük Türk milletinin yeniden dirilişini ve ayağa kalkışını sağlayan bir güneş, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da doğmuştur. 26 Mayıs 1919 yılında işgalci Yunan askerinin şehrimize girmesiyle başlayan esaret, zulüm ve işkence, Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kahraman Türk ordusunun 30 Ağustos büyük zaferinin ardından yönünü batıya çevirmesiyle 8 Eylül 1922'de son bulmuştur. Düşman Manisa'yı Türk birliklerine terk ederken, ortaya çıkan durum vahimdi. Manisa tamamen yanmış, bir enkaz şehir haline gelmişti. Tüm maddi varlığı yok edilen Manisa'da binlerce ev, yüzlerce dükkan, pek çok cami, han ve hamam yakılıp yıkılmıştı. İnsan kaybı da çok büyüktü. Acıyla zulümle ve gözyaşıyla sulanan, düşman tarafından yakıp yıkılarak harabeye çevrilen güzel Manisa'mız, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'in ilanından sonra küllerinden doğan anka kuşu misali şahlanmış ve bugünlere gelmiştir. Bizlere düşen görev, atalarımızdan miras kalan bu güzel vatanı cennete çevirmek ve gelecek nesillere en güzel şekilde bırakmaktır. Bu duygularla Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılını kutluyor; başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman atalarımızı ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve özlemle anıyorum."