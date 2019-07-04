Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün, MHP İl Başkanı Baysal'ı ağırladı
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Başkan Ergün, MHP İl Başkanı Baysal'ı ağırladı

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkanı Ömer Baysal ile Başkan Yardımcısı Mehmet Ödevli'yi ağırladı.

Başkan Ergün, MHP İl Başkanı Baysal'ı ağırladı, System.String[]

MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Başkan Yardımcısı Mehmet Ödevli ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Ergün'e çalışmalarında kolaylıklar dileyen İl Başkanı Baysal, Manisa'da Büyükşehir Belediyesinin hizmetleriyle şehrin gelişiminin devam ettiğini söyledi. Ziyaretleri nedeniyle İl Başkanı Ömer Baysal ve Başkan Yardımcısı Mehmet Ödevli'ye teşekkür eden Başkan Ergün de, Manisalıların mutluluğu ve huzuru için hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:04 Kaynak: Bültenler
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