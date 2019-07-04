Başkan Ergün, MHP İl Başkanı Baysal'ı ağırladı
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkanı Ömer Baysal ile Başkan Yardımcısı Mehmet Ödevli'yi ağırladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:04 Kaynak: Bültenler
MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Başkan Yardımcısı Mehmet Ödevli ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkan Ergün'e çalışmalarında kolaylıklar dileyen İl Başkanı Baysal, Manisa'da Büyükşehir Belediyesinin hizmetleriyle şehrin gelişiminin devam ettiğini söyledi. Ziyaretleri nedeniyle İl Başkanı Ömer Baysal ve Başkan Yardımcısı Mehmet Ödevli'ye teşekkür eden Başkan Ergün de, Manisalıların mutluluğu ve huzuru için hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.
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