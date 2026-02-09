Başkan Genç'ten Trabzonspor'a Destek - Son Dakika
Başkan Genç'ten Trabzonspor'a Destek

09.02.2026 10:51
Ahmet Metin Genç, Trabzonspor otobüsüne yapılan saldırıları kınadı ve birlik mesajı verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor takım otobüsüne Kocaeli, Antalya ve Samsun'da yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor takım otobüsüne yönelik yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Olayların camialara mal edilemeyeceğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Kocaeli ve Antalya maçlarının ardından bu kez Samsun'da takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyorum. Ancak bu münferit olayları camialara mal etmek doğru değildir. Samsun ve Trabzon gibi iki güzide Karadeniz kulübü arasında bir sorun varmış gibi bir algı oluşturulmasını da kabul etmiyoruz. Futbolun ruhuna ve sporun birleştirici gücüne zarar veren bu tür olayların önüne geçilmesi için belli ki biraz daha ilave güvenlik önlemleri alınmalıdır. Ayrıca futbolun kardeşlik, dostluk gibi birleştirici unsurlarının öne çıkarılması zorunludur. Tüm yetkili kurumların bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz."

Genç, takımın bu hafta kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağına da değinerek, "Takımımıza, yönetime ve teknik heyetimize güvenimiz sonsuz. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına taraftarlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Bordo-mavili taraftarlarımızın, her zaman olduğu gibi takımlarını centilmence destekleyeceğine, Trabzon'un misafirperver duruşunu yine göstereceklerine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

