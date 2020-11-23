Başkan Geylani: "Belediyemize olan borçlarınızı yapılandırıyoruz" - Son Dakika

Başkan Geylani: "Belediyemize olan borçlarınızı yapılandırıyoruz"

23.11.2020 17:35
Başkan Geylani:

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla vatandaşlarımızın belediyeye olan borçlarında da yapılandırma yapmak için 31 Aralık 2020...

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla vatandaşlarımızın belediyeye olan borçlarında da yapılandırma yapmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurmaları gerektiğini belirtti.

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine eklenen gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ve hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırmasına ilişkin düzenleme, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Uzun süredir vatandaşlarımızın belediyemiz alacakları ile ilgili yapılandırma talebi vardı. 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile bu talep giderildi. Vatandaşlarımızın su borçları, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ve kanun kapsamındaki diğer borçlarını yapılandırmak için en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelerek yapılandırma işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımız, Tatvan Belediyesi yeni hizmet binasında Mali Hizmetler Müdürlüğü ile eski hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait birimde işlemlerini yapabilirler" dedi. - BİTLİS

Başkan Geylani: Belediyemize olan borçlarınızı yapılandırıyoruz

Mehmet Emin Geylani, Gazete, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Geylani: 'Belediyemize olan borçlarınızı yapılandırıyoruz' - Son Dakika


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