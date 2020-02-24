Başkan Güder, Develi'yi ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Güder, Develi'yi ağırladı - Son Dakika

Başkan Güder, Develi'yi ağırladı

6 saat önce

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hikayelerle Anadolu İrfanı' konferansına katılmak için Malatya'ya gelen Bekir Develi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti.

Başkan Güder, Develi'yi ağırladı, System.String[]

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hikayelerle Anadolu İrfanı' konferansına katılmak için Malatya'ya gelen Bekir Develi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti.


Sanatçı, sunucu, yapımcı ve oyuncu Bekir Develi'yi makamında ağırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bekir Develi kardeşimizi Malatya'mızda ağırlamaktan dolayı oldukça mutluyuz. Toplum tarafından kabul görmüş insanları toplum ile buluşturmak ayrı bir zevk, ayrı bir heyecan oluyor. Hemşerilerimiz 2 - 3 yıldır Bekir Develi Beyi görmek istiyorlardı. Sağ olsun TÜGVA Başkanımız Mesut Demir Bey programı beraber yapalım dediğinde biz de memnuniyetle kabul ettik. Yaratılış gereği insanın unutma özelliği var. İyi ki de unutuyoruz. Çünkü bazı yaşanan olayları unutmasak sürekli insan zihninde canlı tutulursa insanın onunla yaşaması mümkün değil. Hatırlatmak insan olarak bizim bir birimize karşı görevimiz. Kendileri de Anadolu'yu geçmişten alıp günümüze güzel örneklerle taşıyacak. Anlattıkları dinleyenlere birer nasihat, hatırlatma olacaktır. İnşallah güzel bir söyleşi olur" ifadelerini kullandı.


Malatyalılar ile bir araya gelmenin keyif verdiğini ifade eden Bekir Develi, "Malatya'ya birkaç yıl önce yine gelmiştim. 2-3 yıl kadar ara verdik. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve TÜGVA'nın iş birliği ile Battalgazi gençleriyle Malatyalı gençlerimizle bir araya gelmek çok güzel" diye konuştu. - MALATYA

Bekir Develi, Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı
Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü Doğu Perinçek, HDP ile ittifakı reddeden CHP'ye tepki gösterdi: Türk milletine yalan söylüyorlar Doğu Perinçek ve İsmail Saymaz arasındaki CHP tartışması canlı yayına damga vurdu

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 00:25:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Güder, Develi'yi ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]