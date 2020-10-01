Başkan Gülsoy'dan Hastane Caddesi'nde koronavirüs denetimi - Son Dakika

Başkan Gülsoy'dan Hastane Caddesi'nde koronavirüs denetimi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nihat Pullu ile birlikte sağlık sektörünün ağırlıklı hizmet verdiği Hastane Caddesi'nde denetimlerde bulundu.

Başkan Gülsoy'dan Hastane Caddesi'nde koronavirüs denetimi, System.String[]

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nihat Pullu ile birlikte sağlık sektörünün ağırlıklı hizmet verdiği Hastane Caddesi'nde denetimlerde bulundu. Maske, mesafe ve temizlik konusunda işyerlerini tek tek dolaşarak hatırlatmalarda bulunan Başkan Gülsoy, "Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberi" ve sosyal mesafe broşürleri dağıttı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, İçişleri Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda valilerin yönetimi ve koordinasyonunda yapılan, "COVID-19 Tedbirleri Denetimi"ni sürdürdü. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nihat Pullu ve güvenlik güçleri ile birlikte Kocasinan İlçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Hastane Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Gülsoy, esnafa hayırlı işler diledi. İşyeri sahiplerine özellikle maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyet göstermeleri ve daha çok dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Başkan Gülsoy, Ticaret Odası tarafından hazırlanan 'Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberi' ve sosyal mesafe broşürlerini işyerleri sahipleriyle paylaştı.

GÜLSOY : KURALLARA UYMAK TOPLUMA KARŞI SORUMLULUĞUMUZDUR

Medikal, eczane ve gıda üzerine esnafın hizmet verdiği Cadde üzerindeki işyeri sahiplerine tedbirli olalım, kurallara uyalım diyen Başkan Gülsoy, "COVİD-19 salgını nedeniyle denetimlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimler ve alınan tüm bu önlemler hepimizin sağlığı içindir. Kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için tedbirleri elden bırakmayalım. Kurallara uymak topluma karşı sorumluluğumuzdur. Sürekli denetimlerle hatırlatmalarda ve bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Salgının yayılmasını azaltmak yine bizim elimizde. Maske, mesafe ve hijyen konusundaki kurallara uyalım, uymayanları da lütfen uyaralım. Halkın yoğun olduğu mekanlarda virüsün yayılım hızı daha da artıyor. Koranavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Yaptığımız denetimlerde gördük ki vatandaşlarımız ve işyerlerimiz kurallara uyuyorlar. Toplum bilincinin oluşması adına kurallara uyulması memnuniyet verici " diye konuştu.

İşyerlerine dağıtılan afişleri asmayanlara, aykırı hareket edenlere ve zorunluluklara uymayanlara 'Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince; 250 TL'den Bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağını hatırlatan Başkan Gülsoy, "Afişlerde maskesiz müşteri alınmaması, mesafeye uymak kaydıyla her 4 metrekare için bir kişi bulundurulması, kasa önünde müşteri bekleme yerleri arasında (en az 1,5 metre) olacak şekilde yer işaretlemesi yapılması, maske kullanımı, hijyenin önemi ve mesai saatleri gibi hatırlatmalar bulunmaktadır. Esnafımızdan mağdur duruma düşmemeleri için afişleri asmalarını ve yazılı maddelere harfiyen uymalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Gülsoy'dan Hastane Caddesi'nde koronavirüs denetimi
Başkan Gülsoy'dan Hastane Caddesi'nde koronavirüs denetimi
Başkan Gülsoy'dan Hastane Caddesi'nde koronavirüs denetimi
Başkan Gülsoy'dan Hastane Caddesi'nde koronavirüs denetimi
Başkan Gülsoy'dan Hastane Caddesi'nde koronavirüs denetimi

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gülsoy'dan Hastane Caddesi'nde koronavirüs denetimi - Son Dakika

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