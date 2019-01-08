Başkan Gümrükçüoğlu'ndan Sporculara Ödül
1 saat önce
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularını altınla ödüllendirdi.
Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, Büyükşehir Belediyespor
Kulübü sporcularını altınla ödüllendirdi.
Gümrükçüoğlu, Slovenya
'da düzenlenen Avrupa
Kickboks Şampiyonasında 57 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Nizam Turan ile Elazığ
'daki Türkiye
Kickboks Şampiyonasında 60 kiloda Türkiye şampiyonluğu elde eden Erdal Turan ve 67 kiloda Türkiye Şampiyonluğunu kazanan Galip Unay ve antrenörlerini makamında kabul etti.
Trabzonlu sporcuların başarıları ile gurur duyduklarını belirten Gümrükçüoğlu, gençliğin spora yönelmesinin toplumlar için büyük önem taşıdığına dikkati çekti.
Gümrükçüoğlu, spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şampiyon sporculara altın hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:44 Kaynak: AA
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