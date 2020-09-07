Başkan Günel'den Kurtuluş Bayramı mesajı - Son Dakika

Başkan Günel'den Kurtuluş Bayramı mesajı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlandı.

Başkan Günel'den Kurtuluş Bayramı mesajı, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlandı.

7 Eylül Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları kapsamında salgın tedbirleri nedeniyle tören düzenlenmemesi nedeniyle buruk kutlandığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Türkiye Cumhuriyeti, 19 Mayıs 1919'da Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakılan meşale ışığında inanç, azim ve kararlılıkla verilen kahramanca bir mücadele ile kurulmuştur. Güzel ülkemizin kuruluş ve kurtuluş harcı Kuvayi Milliye ruhu ile yoğrulmuş ve kısa süre içerisinde "müreffeh medeniyetler" seviyesine ulaşma hedefi ile adım adım, tuğla tuğla örülmüştür. Bu süreçte Kuşadası'nın yiğit evlatları da gerek cephede, gerekse de cephe gerisinde üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirerek 7 Eylül 1922'de işgal güçlerini kentimizden kovmayı başarmış ve bugün içinde yaşadığımız ülkenin ve çağın mimarları olmuştur " dedi.

7 Eylül'ün Kuşadası için büyük önem taşıdığına ve bir dönüm noktası olduğuna değinen Başkan Günel, " Ne mutlu bizlere ki emperyalist kuşatmayı, yoklukları ve imkansızlıkları kararlılığı ve bağımsızlık aşkı ile yenen bir milletin çocuklarıyız. Ne mutlu bizlere ki tüm dünyanın önünde saygı ile eğildiği Mustafa Kemal Atatürk gibi bir öndere sahibiz. Bu mutluluk ve onur bizler için her şeyden önemli ve her şeyin üzerindedir. Bizler bu onuru göğsümüzde bir madalya gibi taşıyarak bizim için çağdaş yaşamın başlangıcı olan 7 Eylül'ün oluşturan o kahramanların emanetlerine sahip çıkmak için durmaksızın çalışıyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı çağdaşlık yolunda, cumhuriyet ilkeleri ve değerleri doğrultusunda, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü aklımızdan hiç çıkarmadan mücadele ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimize, yarınlarına umut ve güvenle bakabilecekleri bir ülke ve kent bırakabilmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kuşadası'nın kurtuluşuna öncülük eden Mahmut Esat Bozkurt ve bu ülke için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duyguları ile anıyorum. Sağlık içerisinde kutlayacağımız nice 7 Eylül'lerde buluşmak temennisi ile tüm hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Ömer Günel, Kuşadası, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 13:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Günel'den Kurtuluş Bayramı mesajı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşları uyardı: Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı
Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama         
15:38
Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek         
15:30
MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor         
15:14
"Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz         
15:03
İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti         
14:57
Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı         
14:45
Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın         
14:32
Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi         
13:31
Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi         
13:24
Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı         
12:55
Demirtaş'ın Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik" sözlerine Akşener'den yanıt         
12:17
Denizli'de yetiştirilen 1200 gram ağırlığındaki domatesleri görenler hayrete düştü Denizli'de yetiştirilen 1200 gram ağırlığındaki domatesleri görenler hayrete düştü         
12:12
Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı         
11:58
Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü         
11:47
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı         
11:20
Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı         
11:18
Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı         
11:08
Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı         
11:06
Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti         
11:01
Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi         
10:47
Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu         
10:41
Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar         
10:33
15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı 15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi         
09:36
Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor         
09:19
Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi         
08:17
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi         
07:50
Sokak ortasında kanlı infaz! Cinayet işleyip dolmuşuyla hiçbir şey olmamış gibi evine dönerken yakalandı Sokak ortasında kanlı infaz! Cinayet işleyip dolmuşuyla hiçbir şey olmamış gibi evine dönerken yakalandı         
02:28
Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada         
23:47
Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır         
20:55
Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü         
12:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2020 20:40:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Günel'den Kurtuluş Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei