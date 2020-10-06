Başkan Günel sorunlara halkın içinde çözüm buluyor - Son Dakika

- Başkan Günel sorunlara halkın içinde çözüm buluyor

AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçe genelinde yaşanan sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için alan gezilerine devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Günel'in Karaova ve Kadıkalesi Mahallesi'nden sonraki durağı Türkmen, İkiçeşmelik, Değirmendere ve Yavansu mahalleleri oldu. Yapılan alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ömer Günel, "Kuşadası'nın en eski yerleşim yerlerinden olan İkiçeşmelik Mahallesi'nde çok yakın zamanda yenileme çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana Kuşadası sokaklarını karış karış dolaşarak sorunları yerinde inceleyip çözüm arayan Belediye Başkanı Ömer Günel, alan gezilerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, Türkmen, İkiçeşmelik, Değirmendere ve Yavansu mahallelerinde bir dizi incelemede bulundu. Saha gezisinde Başkan Ömer Günel'e, Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Özgür Batçıoğlu ile birim müdürleri eşlik etti. Başkan Ömer Günel, alan gezisi sırasında tespit ettiği sorunların anında çözülmesi için telsizi eline alıp ilgili birim yetkililerine talimat verdi. Başkan Günel'in telsizden yaptığı anonslardan sonra Türkmen Mahallesi Sürücü Sokak'taki eskiyen geri dönüşüm konteyneri Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince değiştirildi. Denizel Sokağa dökülen sıcak asfaltlı yol ise yıkanarak temizlendi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkmen Mahallesi'nde yaptığı incelemelerin ardından İkiçeşmelik Mahallesi'ne geçti. Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçenin en eski yerleşim yerlerinden olan İkiçeşmelik Mahallesi'nin alt ve üst yapı sorunlarının çok yakında çözüme kavuşacağını müjdeledi. ENERYA'nın mahallede gerçekleştirdiği doğalgaz alt yapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Ömer Günel "Bir kentin sorunlarının makamda değil ancak sahada çözülebileceğine inandığım için birim müdürlerimle birlikte her zaman sokakta olacağım. Kuşadası Belediyesi olarak vatandaş odaklı hizmet vermeye her zaman devam edeceğiz. Yıllardır tek bir çivinin bile çakılmadığı İkiçeşmelik Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde yakın zamanda alt ve üst yapı çalışmalarına başlayacağız. Burası da Türkmen Mahallesi gibi Kuşadası'nın modern yüzlerinden biri olacak" diye konuştu.