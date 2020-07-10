Başkan Güngör: "Türkiye'de ilklerden birini gerçekleştirdik" - Son Dakika

Başkan Güngör: "Türkiye'de ilklerden birini gerçekleştirdik"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediyeleriyle en üst düzeyde koordinasyon içinde çalıştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediyeleriyle en üst düzeyde koordinasyon içinde çalıştıklarını söyledi.


Başkan Güngör, ilçelere özel düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın sekizincisini Elbistan'da yaptı.


Elbistan Belediyesi ziyaretinde açıklama yapan Başkan Güngör, "8. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere Elbistan'dayız. Toplantıyla birlikte, ilçelerimizde yaptığımız çalışmaları yerinde inceleme fırsatımız da oluyor. Bu yüzden ziyaretlerimiz son derece verimli geçiyor. Elbistan tarihiyle, coğrafyasıyla, yapılan çalışmalarla en önemli ilçelerimizden bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle en üst düzeyde koordinasyon içinde çalışıyoruz. Rabbim nazar değdirmesin, Kahramanmaraş bu manada önemli ve örnek bir büyükşehirdir. Elbistanımıza da ciddi destekler verdik. Birçok işi hep birlikte üst düzey bir koordinasyonla yürütüyoruz. Belki de Türkiye'de ilklerden birini gerçekleştirdik. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı şekliyle bir birim oluşturduk. Bu daire başkanlığımızı merkezden uzak ama birbirine yakın olan dört ilçemizden sorumlu tuttuk. Elbistan, Afşin, Nurhan ve Ekinözü ilçelerimizdeki bütün birimlerimizi bu daire başkanlığı altında topladık. Şunu gördük ki ekiplerimiz birlikte çalıştıklarında daha etkili, etkin ve hızlı oluyorlar. Birimlerin müstakil ekipman ve insan kaynakları tek bir başkanlık altında toplandığı için, ortak kullanıma da açılmış oluyor. Her ilçemizde sosyal alanlarımızın olmasına önem veriyoruz. İnşallah Elbistan'ımıza yakışır, her yaştan hemşerilerimizin istifade edeceği bir Millet Konağı'nı hayata geçireceğiz" dedi.


Ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz; "Büyükşehir Belediyesinin, Elbistan'da gerçekleştirdiğimiz çalışmalara verdiği destek takdire şayandır. Ceyhan Nehri'nin rehabilitasyonundan ilçenin sosyal, kültürel ve şehircilik altyapısına kadar bütün projelerde Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yürüyoruz. Vatandaşlarımızın teşekkürlerini huzurlarınızda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör'e iletmek istiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Elbistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Güngör: 'Türkiye'de ilklerden birini gerçekleştirdik' - Son Dakika
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