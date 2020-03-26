Başkan Gürkan 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yayımladığı mesaj ile Dünya Tiyatrolar Gününü kutladı



Başkan Gürkan 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Toplumların kültürel gelişimlerinde önemli bir rol oynayan ve yaşamın bir parçası olan tiyatro, insanlık tarihinin en eski sanat dallarından birisidir. Tiyatro insanların duygu ve düşüncelerini sahneye taşıyan, eğiten, eğlendiren toplumların eğitim ve kültür bakımından en etkili araçlarından birisidir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 'Sanatla uğraşmayan toplumların can damarlarından biri kopmuş demektir' diyerek sanata verdiği önemi göstermiştir. Bu fikirden hareketle Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya büyük önem veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro'muz, gerek ulusal çaplı tiyatroların oyunlarını Malatyalı sanatseverlerle buluşturarak, bu önemli sanatın yaşamasına vesile olmaya çalışıyoruz. Tiyatroya seyirci kalmak yerine tiyatro seyircisi olmak, bu sanata ve sanatçılara en büyük destek demektir. Bu duygu ve düşüncelerle tiyatronun gelişmesine ve daha geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunan, tiyatroya gönül veren bütün tiyatro severlerin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA