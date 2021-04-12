Başkan Gürün'den 'halka hesap verme' toplantısı - Son Dakika

Başkan Gürün'den 'halka hesap verme' toplantısı

12.04.2021 12:55
Başkan Gürün'den 'halka hesap verme' toplantısı, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün 2019-2024 yıllarını kapsayan 'Halka Hesap Verme' toplantısı Türkan Saylan Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün 2019-2024 yıllarını kapsayan 'Halka Hesap Verme' toplantısı Türkan Saylan Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gürün, "Muğla'ya belediye olarak 2014-2021 yılları arasında toplam 2 Milyar 410 Milyon lira yatırım yaptık" dedi.

Toplantının açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Büyükşehirimiz ilk 5 yılda altyapı çalışmalarına başladı ve şuan çalışmalar devam ediyor. Altyapılar bitiyor. Hizmetler bittikçe memnuniyeti görmekteyiz. Menteşe'de vatandaşın belediye hizmetlerinden çok memnun olduğunu gördük. Halkımızın yüzde 99'u Menteşe'de yaşamaktan memnun. Bugün seçim olsa aynı adaylarla seçime gidilirse kime oy verirsiniz sorusunda bizim oyumuz yüzde 4 artıyor. Büyükşehir Belediyesinin anketinde ise Osman Gürün'ün bugün seçime girmesi durumunda yüzde 14 fazla oy alacağı gözüküyor" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "2014-2021 toplam yatırım 2 Milyar 410 Milyon lira. Ödenen borç 680 milyon lira. Kalan borç 570 milyon lira. Yani biz yapılandırmaya rağmen 1 Milyar 250 milyon borçla devraldık ve ödemeye devam ediyoruz. Bunlar ilçelerde yapılan hizmetlerden kalan borçlar. 2019-2021 toplam yatırım 985 milyon lira. Bu arada ödenen ise 260 milyon lira. İl genelinde devam eden altyapı yatırımları 900 milyon lira" diye konuştu.

Gürün, Muğla'nın ödediği verginin karşılığını alamadığını belirterek, "Muğla'nın 2019'da ödediği vergi 3 Milyar'dan fazla. 2020'de 3 Milyar 600 milyon liradan fazla. İki yılda toplam ödenen vergi 6 Milyar 855 milyon lira iken, iki yılda merkezi hükümetin yatırımı 469 milyon lira" dedi.

Osman Gürün, "Bodrum bu dönem en fazla yatırımı yapacağımız alan. Bodrum'un altı bizi, üstü halkı yakıyor. Bodrum'a 650 milyon liralık bir kaynakla yakışır bir altyapı yapıyoruz. Çalışmalardan dolayı şikayet eden Bodrum halkından anlayış bekliyoruz" diyerek Bodrum'daki altyapı çalışmalarının son durumu hakkında bilgi verdi.

Kent meydanı ve bölge müzesi inşaatları açıklaması

Osman Gürün, "16 milyon liralık bölge müzesinde müteahhidi ile anlaşmayı feshetmek zorunda kaldık. Mimarımız Cengiz Bektaş ise hayatını kaybetti. Yeniden ihaleye çıkaracağız ve tamamlayacağız. Menteşe Kent Meydanı'nda da müteahhit ile yine sorun yaşandı. Bunlar pandemi nedeniyle onların yaşadığı sorunlardı. Türkan Saylan'da da 6 ay beklenildi ama tamamlandı. Fakat iki tesisimiz de maalesef sözleşme feshedildi. Kent merkezinin tekrar ihalesi yapıldı. 41 milyon maliyeti olacak. Tesisin yeri Menteşe Belediyemizin yeridir. Kendi aramızda anlaşacağız. Gidere göre paylaşımımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Başkan Gürün, yerel tohum merkezi çalışmalarından, ilçelerdeki altyapı çalışmalarına, ulaşımdan diğer hizmetler olmak üzere Büyükşehirin çalışmalarını detaylı olarak anlattı. - MUĞLA

Başkan Gürün'den 'halka hesap verme' toplantısı
Başkan Gürün'den 'halka hesap verme' toplantısı
Başkan Gürün'den 'halka hesap verme' toplantısı

Türkan Saylan, Osman Gürün, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gürün'den 'halka hesap verme' toplantısı - Son Dakika


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