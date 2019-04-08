Son Dakika Haberleri: Başkan Hasan Arslan, İlk Nikahını Kıydı

Başkan Hasan Arslan, İlk Nikahını Kıydı

58 dakika önce

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, göreve başladıktan sonra ilk nikahını kıydı.

Başkan Hasan Arslan, İlk Nikahını Kıydı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, göreve başladıktan sonra ilk nikahını kıydı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, göreve başladıktan sonra ilk mesai gününde hızlı bir başlangıç yaptı. İlk güne personeli birimlerinde ziyaret ederek başlayan Başkan Hasan Arslan, hayırlı olsun ziyaretine gelen konuklarını ağırlarken ilk nikahını da kıydı. Belediye Evlendirme Dairesi'nde Emek Bildik ve Tayfun Çelik çiftinin nikahını kıyan Başkan Arslan, "İlk imzamı böyle hayırlı ve güzel bir iş için atıyorum. Genç çiftimizi ve ailelerini kutluyorum. Allah mesut etsin" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:40 Kaynak: İHA

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