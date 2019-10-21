Son Dakika Haberleri: Başkan Hasan Koçer, muhtarları ağırladı
Son Dakika Güncel Başkan Hasan Koçer, muhtarları ağırladı

Başkan Hasan Koçer, muhtarları ağırladı

8 dakika önce

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarları makamında ağırladı.

Başkan Hasan Koçer, muhtarları ağırladı, System.String[]

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarları makamında ağırladı.

Koçer, burada yaptığı konuşmada, muhtarlarla her zaman istişare halinde olduklarını söyleyerek ilçeyle ilgili atılan her adımda muhtarlarla fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Koçer, "İlçemizin gelişmesinde, inşasında muhtarlarımızın büyük katkısı var. Muhtarlarımız demokrasimizin en önemli unsurlarındandır. Halkımızın ilk buluştuğu ve ayriyeten kendileri de kanaat önderleridir. Halkımız tüm sorunlarının çözümü için muhtarlarımızı kendilerine merkez edinmişlerdir. Muhtarlarımız ile bir arada olmak şehrimiz adına çok güzel gelişmelere yansıyacaktır." diye konuştu.

Muhtarlar Günü, Hasan Koçer, Yalıhüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:28 Kaynak: AA
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