Başkan Hasan Suver, Fatih'in Dünü ve Bu Gününü Yazdı

- Başkan Hasan Suver, Fatih'in dünü ve bu gününü yazdı Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver tarafından Fatih'in dünü ve bu gününü anlatan, "Fatih'in Kültürel Mirası' ve 'Tarihin Tebessümü' kitapları tanıtıldıİSTANBUL - Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver tarafından Fatih'in dünü ve bu gününü...

- Başkan Hasan Suver, Fatih'in dünü ve bu gününü yazdı

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver tarafından Fatih'in dünü ve bu gününü anlatan, "Fatih'in Kültürel Mirası' ve 'Tarihin Tebessümü' kitapları tanıtıldı



İSTANBUL - Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver tarafından Fatih'in dünü ve bu gününü anlatan, "Fatih'in Kültürel Mirası' ve 'Tarihin Tebessümü' kitapları yayınladı. Belediye binasında yapılan kitap tanıtım toplantısında Başkan Suver, kitabın içeriğine ilişkin bilgiler paylaştı.

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, gelecek nesillere miras niteliğinde olan, "Fatih'in Kültürel Mirası' ve 'Tarihin Tebessümü' kitaplarının yazımını tamamladı. 6 yıl süren araştırmalar sonucu yazılan kitaplarda, Fatih ilçesinin dünü ve bu günü adım adım anlatıldı. Arşiv niteliğinde fotoğraflarında yer aldığı kitaplarda, anlatımlar görsellerle zenginleştirildi. "Fatih'in Kültürel Mirası" isimli kitapta bin 136 konu başlığı ele alınırken, bin 130 fotoğraf kullanıldı. "Tarihin tebessümü" isimli kitapta ise 73 konu başlığı ele alınarak, Fatih'in kültürel tarihsel süreç içerisindeki değişimi ve gelişimi ele alındı. Başkan Suver tarafından yazımı gerçekleştirilen kitapların belediye binasında tanıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği tanıtımda Başkan Suver kitapların içeriğine ilişkin bilgiler paylaştı.

"Geçmişten gelen değerleri bugün yaşayanlara tanıtalım, anlatalım istedik"

Kitapta Fatih ilçesinin dünü ve bu gününü anlattıklarını ifade eden Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, "Fatih, dünyanın herhangi bir yeri değil. Coğrafya olarak, topografya olarak baktığınızda burası özenle yaratılmış bir yer. İki denizin kavuştuğu, kıtaların buluştuğu bir yer. Bütün bunlar bize miras olarak kaldı. Bundan sonra bu şehirde yaşayanlar bu şehre layık olabilmek ki, zorunludur. Çünkü bu şehrin mekanı bize aslında bir şey söylüyor. Ben büyük bir birikimin oluşumuyum. Siz bu oluşuma göre davranın. Yani bir insan ve mekan uyumunu bize sürekli telkin ediyor. Bunu anlayabilmemiz için de bu şehri tanımamız lazım. Mesela bizim eskiden İstanbul hanımefendilerimiz, İstanbul beyefendilerimiz vardı. Onlar bu şehrin yaşayanları olarak, bu şehrin kültürünü yaşıyor, temsil ediyorlardı. Fakat bu gittikçe elimizden, aramızdan sıyrılıp gidiyor. Bunu kazanmak, tutmak, edinmek, o kültürü yaşamak için en azından geçmişten gelen değerleri bugün yaşayanlara bugün tanıtalım, anlatalım. Onlar neyin temsilcileri, neyin sorumlulukları olduklarını bilsinler diye" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımız İstanbul sevdalısı"

Kitabın önsüzüne, "Aziz İstanbul'un büyük sevdalısı sayın cumhurbaşkanımıza ithafımdır" şeklinde başladığını ifade eden Suver, "Cumhurbaşkanımız İstanbul sevdalısı. Aziz İstanbul'un büyük sevdalısı olarak tanımlıyorum, ben, cumhurbaşkanımızı. Bu konuda onun kadar olmasa bile aynı duygu vadisinde gittiğime inanıyorum. Bu çalışmayı yaptıktan sonra kütüphaneler haftası münasebetiyle cumhurbaşkanımızla denk de geldik. Kitabı cumhurbaşkanımıza takdim ettim. Baktı, çok hoşuna gitti. Ama kitabı inceleyemedi. Teferruatı ile ilgili bilgisi olamadı. Ben sadece sözlü olarak anlatmaya çalıştım. Çok memnun oldu. Teşekkür etti" dedi.

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