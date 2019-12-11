Başkan Hürriyet, "İzmit Belediyespor gençlerle güçlü" - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Hürriyet, 'İzmit Belediyespor gençlerle güçlü' - Son Dakika Spor

Başkan Hürriyet, "İzmit Belediyespor gençlerle güçlü"

7 saat önce

U16 Ligi'nde İzmit'i temsil eden İzmit Belediyespor'un genç futbolcuları ile sezon kapanışında bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İzmit Belediyespor gençlerle güçlü" dedi.

Başkan Hürriyet,

U16 Ligi'nde İzmit'i temsil eden İzmit Belediyespor'un genç futbolcuları ile sezon kapanışında bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İzmit Belediyespor gençlerle güçlü" dedi.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sezonu başarılı bir performansla kapatan İzmit Belediye Spor Futbol Takımı'nın alt yapısında yetişerek U16 Ligi'nde mücadele eden genç futbolcularla buluştu. Programa İzmit Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, Spor Müdürü Mithat Ağa, antrenörler Cafer Çelikyılmaz, Turgay Köse, Gürkan Baytok, Sertaç Kök, Zabit Tüzüklü ve kentimizi en iyi şekilde temsil eden geleceğin yıldızı İzmitli futbolcular katıldı.


Programda konuşan Başkan Hüürriyet, "Daha güzel başarılarla daha güzel işlerde sizleri görmek istiyoruz. Hocalarımıza ve tüm teknik heyete de katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. İzmitimiz'e nice güzel başarılar kazandıracağınıza eminim. Hepinizle gurur duyuyoruz. Sizler geleceğin yıldızlarısınız. Ancak sporla paralel olarak okuldaki başarılarınızı da takip ediyoruz. Eğitiminizi asla aksatmayın. Önümüzdeki sezon çok daha güzel başarılara imza atacağınıza inanıyoruz. İzmit Belediyespor gençlerle güçlü" dedi. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Futbol, İzmit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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