Başkan İlgezdi, Ataşehirli muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan İlgezdi, Ataşehirli muhtarlarla bir araya geldi

12.03.2021 12:31
Başkan İlgezdi, Ataşehirli muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir'in 17 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir'in 17 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.

Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya; Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ile ilgili birim müdürleri katıldı.

Ataşehirli vatandaşların her türlü talep ve şikayetlerinin çözüme kavuşturulmasında muhtarların köprü görevi gördüğünü söyleyen Başkan İlgezdi, "İlçemizin bütün mahalleleri için eşit, adaletli ve özverili çalışmaları arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Ataşehir'in her mahallesi bizim için kıymetli, mahallelerimizin sorunları için çözüm üretiyor ve sözünü verdiğimiz projeleri de tek tek hayata geçiyoruz" dedi.

Başkan İlgezdi toplantıda; tek tek bütün mahallerin var olan sorunlarıyla ilgili mahalle muhtarlarına detaylı bilgiler aktardı. Her mahallenin yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve tüm kurumlarla tam iş birliği içerisinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

İçerenköy ve Küçükbakkalköy planları Mayıs'ta Meclis'te

Yapılan çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Başkan İlgezdi, "İlçemiz adına güzel gelişmeler yaşıyoruz. İçerenköy ile Küçükbakkalköy imar planları mayıs ayında meclise gelecek ve sonrasında planlar çıkacak. Planları günü gününe takip ediyor Büyükşehir ile ortak çalışma yapıyoruz. Dudullu-Bostancı metro hattı iki yıl içinde bitirilerek İstanbullu ve Ataşehirli vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Aynı zamanda İçerenköy Mahallesi'nde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ni tamamlayarak vatandaşlarımızın kültür- sanat ve sosyal hizmet imkanlarından faydalanmasını sağlayacağız" dedi.

Yeni kapalı pazarlar geliyor

Ataşehir'de vatandaşların yaz ve kış aylarında hava şartlarından etkilenmeden alışverişlerini yapabilecekleri yeni kapalı pazarların da müjdesini veren İlgezdi, Ataşehir'de açık pazar uygulamasına son verileceğini ve bu sayede hem vatandaşların güvenle alışveriş yapacaklarını hem de pazar esnafının daha iyi şartlarda hizmet vereceğini ifade etti.

Esatpaşa Spor Parkı Mayıs'ta hizmette

İlgezdi, İBB'nin Esatpaşa Toprak Saha alanında başlatmış olduğu Esatpaşa Spor Parkı çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, spor parkının açılışının 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na yetiştirilmesi için çalışmaların hızlandığını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte Kayışdağı'nda bulunan İSKİ yeşil alanını incelediklerini söyleyerek, yeşil alanın korunarak, halkın ortak kullanımı için bir kent park modeli ile değerlendirilmesi çalışmaların başlanacağını belirtti.

Yenisahra ve Barbaros'a KİPTAŞ'la çözüm

Yenisahra ve Barbaros Mahalleleri'nin imar durumlarının da çıktığını söyleyen İlgezdi, "Vatandaşımıza imar durumları çıkmadan, arsanızı müteahhitlere vermeyin demiştik. Maalesef bu konu da mahalleli mağdur oldu. Bu mağduriyetin giderilmesi için biz elimizi taşın altına koyarak KİPTAŞ ile birlikte bu sorunu çözmeye çalışacağız. Daha fazla vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Banka ve devlet garantörlü anlaşma yapılacak. Devlet garantisi olmadan anlaşılıyor ki bu sorun çözülmeyecek" dedi.

Türkiye'nin en büyük Atatürk Müzesi

Atatürk Mahallesi'ne adına yakışır şekilde Türkiye'nin en büyük Atatürk Müzesi'ni yapacaklarını söyleyen İlgezdi, " Bizim olmazsa olmamız Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. O'nun değerlerinden, O'nun Cumhuriyetinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. O'nun bize gösterdiği yolda yürümeye devam ederek adını Ataşehir'de daima yaşatacağız" dedi.

İlgezdi, muhtarları tek tek dinledi

Tek tek söz alan muhtarlar ise; Ataşehir Belediyesi'nin özellikle pandemi sürecinde vatandaşlar için sosyal destek, sıcak yemek ve dezenfeksiyon çalışmalarından dolayı Başkan Battal İlgezdi'ye teşekkür etti. Muhtarlık binalarının yenilenmesinden dolayı da memnuniyetlerini ifade eden muhtarlar, mahallerine ait sorunları ve beklentilerini de dile getirdiler.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantıda Başkan Battal İlgezdi tüm soruları, talepleri ve önerileri dinledi, tek tek not aldı ve sonrasında cevapladı.

Toplantı sonrasında muhtarlar, Başkan İlgezdi'nin doğum gününü kutlayarak çiçek hediye ettiler. - İSTANBUL

Başkan İlgezdi, Ataşehirli muhtarlarla bir araya geldi
Başkan İlgezdi, Ataşehirli muhtarlarla bir araya geldi
Başkan İlgezdi, Ataşehirli muhtarlarla bir araya geldi
Başkan İlgezdi, Ataşehirli muhtarlarla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Battal İlgezdi, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan İlgezdi, Ataşehirli muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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