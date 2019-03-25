Başkan Işık: "DOĞADAKİ Renklilik Gibi Kültürel Çeşitliliğimizin Simgesidir Nevruz"
1 saat önce
Gürsu Belediyesi ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği ile işbirliğinde düzenlenen 1.Nevruz Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Doğanın yeniden canlanışı olarak kutladığımız Nevruz; uyanıştır, diriliştir, bolluktur, berekettir. Barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe çağrı gibidir nevruz. Nevruz, baharla birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insanın bütünleşmesini, çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de temsil etmektedir. Doğanın çiçek açışını hemşehrilerimizle birlikte kutlamak istedik. Kültürel çeşitliliğimizle bir olup, hep birlikte oluşturacağımız aydınlık yarınlarımızın da müjdecisi olsun inşallah" dedi.
İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala'nın da katıldığı program, Bursa ve Gürsu protokolü, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve ilçe halkının katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi.
Program kapsamında, halk oyunları gösterisi ve konserler yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:18 Kaynak: Bültenler
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