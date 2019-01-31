Son Dakika Haberleri: Başkan Işık: "Doğru Vizyon ve Hedeflerle Aydınlık Bir Gelecek İnşa Ediyoruz"

Başkan Işık: "Doğru Vizyon ve Hedeflerle Aydınlık Bir Gelecek İnşa Ediyoruz"

50 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı İsmail Işık, Biga 1 No'lu Sanayi Sitesi'nde çalışan esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Işık:
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı İsmail Işık, Biga 1 No'lu Sanayi Sitesi'nde çalışan esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi. Sanayi esnaflarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Biga Belediye Başkanı ve CHP'li aday İsmail Işık, "Biga'mızı 5 yılda çok güzel bir noktaya getirdik. Esnaflık geleneğinin önemli olduğu bir ilçedeyiz. Esnafımızın isteklerini bu yüzden çok önemsiyoruz" dedi.

1. Sanayi Sitesi'nde ciddi yapısal sorunların kalmadığını ifade eden Biga Belediye Başkanı ve Başkan Adayı İsmail Işık, "Önemli bir sorun kalmadı. Ciddi sorunları çözdük. Sizlerden, yönetiminizden gelen tüm istekleri gerçekleştirdik. Küçük sorunlar olabilir. Onları da çözüyoruz. Hurda araçlar nedeniyle sorun yaşıyorsunuz. Zaman zaman topluyoruz. Yine hurda araçların toplanmasıyla ilgili istekler var. Bunu da gerçekleştireceğiz. Buradaki Camii ile ilgili bir istek geldi. Onu da çözeceğiz." diye konuştu.

'Biga'mızı cazibe merkezi yaptık'

"Esnaflık geleneğinin önemli olduğu bir ilçede yaşıyoruz" diyen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Esnaflarımızın isteklerini çok önemsiyoruz. Esnaflık bir kültürdür. Bizim esnafımız çevre ilçelerden örnek alınan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle çok önemsiyoruz. Çarşı merkezimizde bu nedenle düzenlemeler gerçekleştirdik. Biga'da sosyal ve kültürel yaşamı canlandıran etkinlikler yaptık. Toplumumuzun her kesimi için projeler ve etkinlikler düzenledik. Doğumdan ölüme vatandaşlarımızın yanında olduk. Biga'mızı canlandıracak, istihdam sağlayacak, ekonomik olarak ilçemize katkı sağlayacak projeler hazırladık. İlçemizi bir cazibe merkezi haline getirdik. Çan'dan, Gönen'den, Bandırma'dan gelip Biga'da zaman geçiriyorlar. Daha önce Biga'dan bu ilçelere gidiyorduk. Şimdi insanımızı ilçemizde tutmakla kalmıyoruz, çevre ilçelerden de insanlar ilçemize geliyorlar. Bunu hep birlikte başardık. Daha güzelini de yine hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'Aydınlık bir gelecek inşa ediyoruz'

Biga ile ilgili hayal ve hedeflerinin olduğunu ifade eden Başkan Işık, "Bizim Biga ile ilgili hayallerimiz, hedeflerimiz, projelerimiz var. Biz bu ilçede doğduk, yine bu güzel ilçede yaşayacağız. Sadece kendimiz için değil, çocuklarımız için de güzel bir gelecek sağlamak zorundayız. Çocuklarımızın tiyatrolara gittiği, eğitimlerinde eksiklerinin bulunmadığı, kendilerini iyi yetiştirebilmeleri için geniş olanakların olduğu bir ilçede yaşamalarını istiyoruz. Biz bunun için çalışıyoruz. Bu 5 yıllık dönemde bunun temellerini attık. Şimdi binayı dikme zamanı. Bu binayı dikmek için kolları sıvadık. 10 yıl önce olmayan bir şey bu. Bizim farkımız da burada başlıyor. Boş binalar yapmanın ve beton dökmenin ötesinde, doğru vizyon ve hedeflerle aydınlık bir gelecek inşa ediyoruz. Bu yüzden biz en çok çocukların belediyesiyiz, sloganını kullandık" şeklinde konuştu.

Başkan Işık ve beraberindekiler daha sonra kahve ziyareti gerçekleştirdi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İsmail Işık, Biga, Güncel
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