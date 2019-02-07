Başkan Işık, Kapalı Pazaryeri'nde Bez Torba Dağıttı
56 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi imkanlarıyla yapımı tamamlanan Kapalı Pazaryeri'nde vatandaşlarla sohbet eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, aynı zamanda bez torba da dağıttı.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde, Biga Belediyesi imkanlarıyla yapımı tamamlanan Kapalı Pazaryeri
'nde vatandaşlarla sohbet eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık
, aynı zamanda bez torba da dağıttı. CHP
Biga İlçe Başkanı Atilla Diren, CHP Biga Kadın Kolları Başkanı Melek Şahin
, belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte Kapalı Pazaryeri'ni gezen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, vatandaşların sevgisiyle karşılandı. Çok sayıda vatandaş Başkan Işık'a desteklerini ifade etti.
Eskisinden daha modern ve daha sağlam bir şekilde inşa edilen Kapalı Pazaryeri'nden vatandaşın memnun olduğunu dile getiren Biga Belediye Başkanı ve CHP'li aday İsmail Işık Kapalı Pazaryeri ziyareti sonrası, "Biga Belediyemiz imkanlarıyla yapımını tamamladığımız Kapalı Pazaryeri'nde hem pazarcılarımıza hem de halkımıza bez çanta dağıttık. Poşetlerin doğaya verdiği zararı azaltmak ve halkımızın bütçesine destek olmak istedik. Büyüğünden küçüğüne ilgi gösteren tüm Bigalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Halkımızın Kapalı Pazaryeri'nden memnun olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Pazarcılarımızın memnuniyetini görmek de ayrıca mutluluk verici. Küçük eksikler, yeni istekler olabilir. Bunlar karşılıklı konuşarak çözülecek şeyler. Bölgemizin en önemli Kapalı Pazarlerinden birini Biga'mıza kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.
Bez çantalara olan ilginin şaşırtıcı derece fazla olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bez torbalarımızın dağıtımına devam edeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:16 Kaynak: İHA
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