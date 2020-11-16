Başkan Işık: "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyalım" - Son Dakika

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi'nin Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Covid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarına hızla devam eden Kütahya Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Işık, "Hemşehrilerimizin sağlığı için fedakarca çalışan değerli Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Ulaşım Hizmetleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü personelimize yaptıkları dezenfeksiyon çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kütahya Belediyesi'nin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon çalışmalarına periyodik olarak devam ettiğini belirten Başkan Işık, "İlimizde Covid-19 salgınına bağlı olarak pozitif vakaların yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle valiliğimizin koordinasyonunda oluşturulan ilaçlama ekibimiz, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şehrimizin farklı bölgelerindeki çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.Bu kapsamda 4 Kasım 2020 tarihinden bu yana Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müz bünyesindeki 326 park, 3 adet tanker ve 6 personelimiz tarafından düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'müze bağlı 12 personelimiz, Belediye Hizmet Binasını, Cumhuriyet Caddesini, Atatürk Bulvarını, Ulu Cami çevresi ve mücavir alan içerisinde bulunan camilerde, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'müze bağlı 6 personelimiz, Halk Otobüsleri ve durakları, Ticari Taksiler, Otogar, Anadolu Garajı olmak üzere günlük ortalama 400 araçta, Veteriner İşlerimiz Müdürlüğümüze bağlı 4 personelimiz İl Özel İdaresi'nden gelen 6 personel ile birlikte Ilıca bölgesi, Yoncalı Mahallesi, Saman Pazarı, Hürriyet Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Sarraflar içi, Pekmez Pazarı, Menderes Caddesi, Paşam Sultan Civarı, eski hanlar civarı, Atatürk Bulvarı, Ulu Cami civarı, Abdurrahman Karaa Bulvarı ve Meydan Caddesi'nde dezenfeksiyon hizmetlerini sürdürüyor.Dezenfeksiyon çalışmalarımızı hızlı titiz bir şekilde sürdüren ekiplerimize teşekkür ediyor, hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyorum. Vatandaşlarımızdan ricam, bu kritik dönemde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek mahallelerimize, caddelerimize iş yerlerimize ve kamu binalarımıza sahip çıkmaları" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA