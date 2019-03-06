Son Dakika Haberleri: Başkan Karalar: "Adana'yı Ciddi Bir Turizm Kenti Haline Getireceğiz"

Başkan Karalar: "Adana'yı Ciddi Bir Turizm Kenti Haline Getireceğiz"

2 saat önce

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Tepebağ kazılarını tamamlayıp tarihi gün yüzüne çıkaracağını belirterek, "Yapacağımız çalışmalarla Adana'yı ciddi bir turizm kenti haline getireceğiz" dedi.

Başkan Karalar:
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Tepebağ kazılarını tamamlayıp tarihi gün yüzüne çıkaracağını belirterek, "Yapacağımız çalışmalarla Adana'yı ciddi bir turizm kenti haline getireceğiz" dedi.

Tarihi Tepebağ Mahallesi'nde bulunan ve yıkımdan kurtarılarak restorasyonu gerçekleştirilen Musa Balı Konağı ve Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) binasının açılışını gerçekleştiren Başkan Zeydan Karalar, "Adanamızı turizmde bir dünya markası yapmak, tarihi değerlerimizi geleceğe aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz. 5 yılda 12 tarihi binamızı restore ettik. Bunların hepsi Adana'nın geçmişini yansıtıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda Tepebağ kazılarını tamamlayıp tarihi gün yüzüne çıkaracağız. Yapacağımız çalışmalarla Adana'yı ciddi bir turizm kenti haline getireceğiz" dedi.

"Biz her zaman kardeşliği savunacağız"

Çakmak Caddesi'ndeki Ahmet Kalfa Kültür Sokağı'nın açılışına da CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada vatandaşlardan birinin afişlerin kesilmesine yönelik sözleri üzerine Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Bizim afişlerimiz rakiplerimiz tarafından kesilerek indirilebilir ama halkın gönlünden bizi indiremezler. Biz hiç bir zaman gerginlikten yana değiliz. Gençlik kollarımızdaki arkadaşlarımı topladım ve onlara da söyledim. Bir tek kişinin burnunun kanaması dahi bizi derinden üzer. Bu demokratik yarıştan biz Adana gibi kardeşlikten sevgiden yana olacağız. Bizleri gerginliğin içerisine çekmek isteyenler bunda başarılı olamayacak. Biz Adana'ya yakışır şekilde rakiplerimize her zaman kardeşçe yaklaşacağız." - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:22 Kaynak: İHA

Zeydan Karalar, Adana, Güncel
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