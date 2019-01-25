Son Dakika Haberleri: Başkan Karalar: "Halkına Tepeden Bakan Başkan Olmadım"

Başkan Karalar: "Halkına Tepeden Bakan Başkan Olmadım"

1 saat önce

Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Akkapı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan semt pazarının açılışında, "Ben içinizden çıktım, Halkına tepeden başkan asla olmadım, yine içinizdeyim" dedi.

Başkan Karalar:
Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Akkapı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan semt pazarının açılışında, "Ben içinizden çıktım, Halkına tepeden başkan asla olmadım, yine içinizdeyim" dedi.

Adana'nın güney mahallelerinden dördüne hizmet verecek Akkapı Semt Pazarı törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde verilen mini konserde alanı dolduranlar hep birlikte dostluk ve kardeşlik halayı çekti. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay'ın tören alanına girmesiyle vatandaşlar tesisin açılışını kutladı.

İçinizden çıktım hala içinizdeyim

Törene eşi Nuray Karalar ile katılan Başkan Zeydan Karalar, "Görüyorum ki sizin bu sevginiz bizi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na taşıyor. Bir belediye başkanı kendini kentine adamalı ve halkına asla tepeden bakmamalı. Zeydan kardeşiniz de öyle yaptı Seyhan'a büyük hizmetler verdi. Sizin içinizden çıktım ve yine sizinle beraberim. Sizlere tavsiyem, halkına tepeden bakan kimseyi başkan seçmeyin. Sizlerin bu sevgisi karşısında şunu iddia ediyorum, hiç kimseye nasip olmayacak oy oranıyla seçimi kazanacağız" diye konuştu.

Konuşması sırasında iş konusundaki sözleri karşısında Başkan Zeydan Karalar, "İşsizliğin sorumlusu hükümetlerdir. Belediye başkanlarında işsizlik konusunda suç aramayın. Belediyeler hizmet yerleridir. Bizler yaptığımız hizmetlerle Adana'yı marka kente haline getireceğiz. İşçi alarak işsizliği çözeceğiz dersek yalan söyleriz. Öyle bindirmeler yapılırsa belediyeler iflas eder sizlere hizmet veremez hale gelir" şeklinde yanıt verdi.

30 yıllık hasret bitecek

CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay da yaptığı konuşmada, Başkan Zeydan Karalar'ın Seyhan'da örnek bir belediyecilik hizmeti sergilediğini, 1 Nisan'dan itibaren de bu belediyeciliği tüm Adana'da göstereceğini ifade etti. Başkan Kozay, "CHP'nin Adana'da 30 yıllık hasreti sona erecek. Zeydan Başkan sizlerinde desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı olacak" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Kozay ve muhtarlarla birlikte semt pazarının kurdelasını kesti. Karalar, daha sonra pazarı gezerek bir süre esnafla da sohbet etti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:05 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine Televizyon Düşen 5 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti Kanser Olduğu İçin İntihar Eden Talihsiz Kadın, Ölüme Böyle Gitti

Güreş Antrenmanında Fenalaşan Musa, Hastane Yolunda Öldü Bilet Bulamayan Yolcular, Trenin Önünü Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:09:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Karalar: "Halkına Tepeden Bakan Başkan Olmadım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]