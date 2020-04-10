Başkan Kavuş, Korona virüs tedbirlerini video konferansla meclis üyelerine anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kavuş, Korona virüs tedbirlerini video konferansla meclis üyelerine anlattı - Son Dakika

Başkan Kavuş, Korona virüs tedbirlerini video konferansla meclis üyelerine anlattı

6 saat önce

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkan Mustafa Kavuş, Korona virüs tedbirleri ve yürütülen çalışmalarla ilgili video konferans yöntemi ile belediye meclis üyelerine bilgilendirme yaptı.

Başkan Kavuş, Korona virüs tedbirlerini video konferansla meclis üyelerine anlattı, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkan Mustafa Kavuş, Korona virüs tedbirleri ve yürütülen çalışmalarla ilgili video konferans yöntemi ile belediye meclis üyelerine bilgilendirme yaptı.

Başkan Kavuş, Korona virüs (Covid -19) nedeniyle meclis toplantılarının iptal edilmesi üzerine meclis üyelerine video konferansla bilgi verdi. Belediyenin salgın ile mücadelede yürüttüğü titiz çalışmalar ve 'Sosyal Vefa Destek Grubunun' yardımları hakkında üyelere bilgi veren Başkan Kavuş, konuşmasına salgın dolayısıyla vefat edenlere rahmet, hastalara da şifa temennisiyle başladı.

"Belediye kiracılarından iki ay süresince kira alınmayacak"

Belediyeye ait gayrimenkullere ait müstecirlerle ilgili daha önce alınan encümen kararını güncellediklerini belirten Başkan Kavuş, belediyenin tüm kiracılarından iki ay süresince kira almayacağının müjdesini verdi. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası çerçevesinde kendisinin de bir aylık maaşını bağışladığını hatırlatan Başkan Kavuş, "Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız olmak üzere tüm yardımseverlere yardımcı oluyor, kampanyanın büyümesine hizmet veriyoruz" dedi.

Salgın tehlikesi hissedilir hissedilmez dezenfekte çalışmalarına başladıklarını kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, bu çerçevede belediye binasından sosyal tesislere, camilerden kapalı pazar alanlarına, eğitim kurumlarından taksi ve dolmuşlara kadar tüm riskli alanların ilaçlandığını ifade etti. Pazar alanları gibi toplu kullanım alanlarına dezenfekte aparatları da yerleştirildiğini belirten Başkan Kavuş, "Bunlarla birlikte 'Sokağa Çıkma İhtiyaçlarını Biz Getirelim" Projesi ile 65 yaş üstü hemşehrilerimizin, market ve eczane ihtiyaçlarını ve emekli maaşlarını evlerine kadar biz götürüp, fatura ödemelerine de aracılık ediyoruz. Meram Kaymakamlığı, Meram Belediyesi, Meram İlçe Jandarma Komutanlığı, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü, Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri olmak üzere birçok kurumun destek verdiği 'Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmaları bünyesinde 112 hattını Bizim Meram Masası ile entegre ettik. 80 personel ve 10 araçla hizmet verdiğimiz çalışmalarda şu ana kadar 5 bin 500 kişiye yardımcı olduk. Ayrıca Belediyemizin sosyal yardımlarından faydalanan hemşehrilerimiz için sosyal kart limitlerinde de artış sağladık" diye konuştu.

"Virüsle mücadelede bugüne kadar en ince ayrıntısıyla titiz bir çalışma yürüttük"

Tenzile Ana Hasta Konuk Evinin virüs tehlikesi sebebiyle yaşanan zorlu süreçte büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına tahsis edildiğini de hatırlatan Başkan Kavuş, Korona virüs (Covid-19) tehlikesinden sonra insanların evden çıkmaması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de çalışmalarına hız verdiklerini belirtti. Pazar alanlarının sıkı bir denetim altında tutulduğunu ve kararların uygulamasını bizzat kendisinin denetlediğini ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, "Virüs tehlikesinin hissedildiği ilk andan itibaren Meram'da tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar almaya gayret gösterdik. Sosyal Tesislerimizin geçici olarak kapatılmasından sosyal ve kültürel programların durdurulmasına, yoğun olarak kullanılan Millet Bahçesi, 80 Binde Devr-i Alem Parkı ve Hobi Bahçesinin kapatılmasından toplu faaliyetlere zemin hazırlayan taziye otobüsü ve çadır hizmetinin geçici olarak durdurulmasına, personel sayımızın asgariye düşürülmesinden e-belediye faaliyetlerinin özendirilmesine kadar tüm ayrıntılar düşünüldü. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, temizlik, hijyen ve fahiş fiyat denetimlerine ağırlık verdi. Ekiplerimiz, genelge kapsamında kapatılması zorunlu iş yerlerinin denetimlerinin yapılmasından pazar yerlerinde tedbirlerin alınması, maske ve eldiven dağıtılması, giriş çıkışların kontrolü ve dezenfekte konulması gibi alanlarda çalışmalarını soluksuz sürdürüyor. Tüm bu çalışmaları sizlerin ve kamuoyunun bilgisine sunuyor, ekip arkadaşlarıma gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Meclis üyelerinden Başkan Kavuş'a teşekkür

Başkan Kavuş'a video konferans ile kendilerini bilgilendirmesinden dolayı teşekkür eden meclis üyeleri de görüşlerini şöyle özetledi: "Salgının ilk anından itibaren etkin bir şekilde mücadele eden tüm belediye çalışanlarımıza şahsınızda teşekkür ediyoruz ve bu ailenin birer ferdi olmaktan gurur duyuyoruz." - KONYA

Mustafa Kavuş, Konya, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:58 Kaynak: İHA

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