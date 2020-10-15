Başkan Kaya, "Samet hayata yeniden sarılacak" - Son Dakika

Başkan Kaya, "Samet hayata yeniden sarılacak"

15.10.2020 12:38
Başkan Kaya,

İncirliova'da yaşayan ve geçirdiği iş kazasında iki kolunu kaybeden Samet Aktepe ile ailesi, protez kol takılması sürecine destek veren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı ziyaret etti.

İncirliova'da yaşayan ve geçirdiği iş kazasında iki kolunu kaybeden Samet Aktepe ile ailesi, protez kol takılması sürecine destek veren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı ziyaret etti. Başkan Kaya, "Samet, kollarının takılmasının ardından hayata yeniden sarılacak" dedi.

Efeler'de bir inşaatta elektrik akımına kapılarak iki kolunu kaybeden Samet Aktepe'nin, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tetkiklerine İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimleri üzerine yeniden başlanıldı. Üniversitede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Aktepe'yi kontrolden geçirdi. Yaptığı tetkikler sonucu Aktepe'nin vücudunun protez kollara uygun olduğunu belirleyen Baydar, kendisi için Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden (GATA) de randevu aldı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) sevk edilecek Samet ile babası Emoş ve annesi Serpil Aktepe, desteklerinden dolayı İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı ziyaret etti.

Samet'in tedavisinin artık Ankara'da devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Aytekin Kaya, protez kol takılmasının ardından Samet'in hayata yeniden sarılacağını belirterek,

"Samet şimdi Ankara GATA yolcusu. Bizim görevli arkadaşlarımız Samet'i Ankara'ya götürecek. Samet'in tedavisi Cuma gününden itibaren Ankara'da devam edecek. Biz Samet'in ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz, tedavi süreciyle yakından ilgileneceğiz. İnanıyorum ki Samet oğlumuz kollarına kavuşacak ve hayata sarılacak. Annesini, babasını ve kardeşlerini sımsıkı kucaklayacak. Talebimizi geri çevirmeyerek Samet'i Isparta'da tedavi eden ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile gerekli görüşmeleri yapan önceki dönem milletvekilimiz, kıymetli hocamız Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Başkan Kaya, Aydın Valisi Aksoy'un Samet için başlatılacak yardım kampanyasına gerekli izni vereceklerini belirterek, "Ankara'daki tedavi sürecinin durumuna göre yardım kampanyası için de gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Yardım kampanyasına Valimiz Hüseyin Aksoy ve İncirliova Kaymakamımız Canan Hançer Baştürk de gerekli desteği ve izini vereceklerini belirttiler. Bu süreçte Samet'in yanında olan Valimize, Kaymakamımıza, Metin Hocamızın şahsında doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve belediye personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Kaya, Samet hayata yeniden sarılacak
Başkan Kaya, Samet hayata yeniden sarılacak
Başkan Kaya, Samet hayata yeniden sarılacak
Başkan Kaya, Samet hayata yeniden sarılacak
Başkan Kaya, Samet hayata yeniden sarılacak

Aytekin Kaya, İncirliova, Protez, Aktepe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kaya, 'Samet hayata yeniden sarılacak' - Son Dakika

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