Başkan Kılıç'dan mahalle turları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılıç'dan mahalle turları - Son Dakika

Başkan Kılıç'dan mahalle turları

6 saat önce

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sorunların yerinde çözümü için birimlerin yöneticileriyle mahalle turlarına devam ederek, kentin ihtiyaç haritasını belirliyor.

Başkan Kılıç'dan mahalle turları, System.String[]

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sorunların yerinde çözümü için birimlerin yöneticileriyle mahalle turlarına devam ederek, kentin ihtiyaç haritasını belirliyor. İlk ziyaretlerdeki talepleri yerine getiren ve ikinci etap muhtar ve vatandaş ziyaretlerine sevgiyle karşılanan Kılıç, "Artık sadece seçim döneminde sokağa çıkan başkan dönemini sona ermiştir" dedi.


Buca'nın 47 mahallesine çıkarma yapan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, ziyaretlerine; Akıncılar, Şirinkapı, Çaldıran, Laleli, Cumhuriyet, Aydoğdu, Murathan, İzkent mahallelerinde devam etti. Bu turlar kapsamında, başkan yardımcıları ve birim müdürlükleriyle birlikte muhtarların kapısını çalan Başkan Kılıç, mahallelerin öncelikli çözüm bekleyen sorunlarını not etti.


Gelen taleplerin gerçekleştirilmesi için hazırlanan planlama doğrultusunda çalışma yapan müdürlüklerin; asfaltlama, temizlik, bakım-onarım, park bakım ve yenileme başta olmak üzere gelen taleplerin tamamını yerine getirdiği öğrenildi.


Her buluşmada hemşehrilerinin taleplerini teker teker dinleyen Kılıç, Çaldıran Mahallesi'nde de yoğun bir kalabalıkla karşılandı. Adeta miting gibi gerçekleşen ziyarette sorunlarını aktaran Çaldıranlılar, Buca'nın en eski mahallelerinden olmalarına karşın yıllardır hiçbir başkanın mahalleye ilgi göstermediğini ifade ederek teşekkür etti. Mahallenin kökten bir değişim gerçekleştirebilmesi için Buca Belediyesi olarak düğmeye bastıklarını ifade eden Başkan Kılıç, "İşte burası bizim gerçek makamımızdır. Bu toplantılar gerçek bir halk meclisi oluyor. Buca'yı hep birlikte güzelleştireceğiz. Şu an ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan ve hemşehrilerimizden acil çözüm bekleyen sorunları not alarak anında çözüm üretiyoruz. Aynı zamanda hangi projenin neresi için daha faydalı olacağını, o hizmeti kullanacaklara soruyoruz. Her bölgenin farklı talepleri farklı ihtiyaçları var. Biz de hemşehrilerimizin, muhtarlarımızın görüşleriyle Buca'nın ihtiyaç haritasını oluşturuyoruz. Mahalle turlarımız, planlamalarımız görevde olduğumuz sürece devam edecek. Biz bir söz verdik; artık sadece seçim döneminde sokağa çıkan başkan dönemini sona ermiştir" diye konuştu. - İZMİR

Çaldıran, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:58 Kaynak: İHA
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